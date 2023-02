Microsoft proposera la technologie ChatGPT aux entreprises à personnaliser : source

De plus, Microsoft prévoit d’annoncer une technologie permettant aux entreprises, aux écoles et aux gouvernements de créer leurs propres bots avec ChatGPT, selon une personne informée à ce sujet, qui a demandé à ne pas être nommée lors de discussions sur des plans privés. Microsoft imagine aider les clients à lancer de nouveaux chatbots ou à affiner leurs existants avec la nouvelle technologie, ce qui pourrait suggérer des réponses à utiliser par les agents du centre d’appels lors des conversations avec le service client, a déclaré la personne.

Microsoft cherche à capitaliser sur l’attention de plusieurs façons. La société fournit le back-end de cloud computing pour ChatGPT et, en janvier, Microsoft a annoncé avoir investi des milliards de dollars dans OpenAI. Microsoft s’est également efforcé d’intégrer les technologies OpenAI dans ses propres produits. Mardi, Microsoft a annoncé qu’il augmentait Bing, son moteur de recherche, et Edge, son navigateur Internet, avec une technologie de type ChatGPT.

Au cours des deux mois qui ont suivi la publication de ChatGPT par la startup OpenAI, il est devenu un succès, impressionnant les gens par sa capacité à cracher des commentaires sur une grande variété de sujets et dans de nombreux styles. Les analystes d’UBS ont déclaré la semaine dernière qu’il était sur la bonne voie pour atteindre 100 millions d’utilisateurs actifs par mois plus rapidement que l’application de partage de vidéos TikTok.

Microsoft envisage de publier un logiciel pour aider les grandes entreprises à créer leurs propres chatbots similaires à ChatGPT plus tard cette année, a appris CNBC.

Le service devrait également fournir des citations à des ressources spécifiques, a déclaré la personne, tout comme le feront les nouveaux Bing et Edge. (La version publique actuelle de ChatGPT ne cite pas les sources.)

ChatGPT n’a pas été bon marché pour OpenAI. Chaque chat coûte probablement “des centimes à un chiffre”, a déclaré le PDG Sam Altman dans un Tweet de décembre, suggérant que servir des chats à 100 millions de personnes par mois pourrait coûter des millions de dollars. Comme d’autres fournisseurs d’infrastructure cloud, Microsoft est conscient des dépenses des clients et ne souhaite probablement pas que le service finisse par coûter aux clients des sommes importantes plus qu’ils ne l’avaient imaginé. À cette fin, la société de technologie prévoit de donner aux clients des outils pour estimer et limiter les dépenses, a déclaré la personne.

Microsoft a également envisagé de permettre aux entreprises clientes d’afficher un message personnalisé avant d’interagir avec leurs chatbots, de la même manière que le nouveau Bing affichera un écran de bienvenue indiquant qu’il peut répondre à des questions complexes et fournir des informations.

En outre, Microsoft souhaite donner aux clients des moyens de télécharger leurs propres données et d’affiner la voix de leurs chatbots, et il a l’intention de laisser les clients remplacer les marques Microsoft et OpenAI, a déclaré la personne.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pendant ce temps, son rival Google va de l’avant avec des plans similaires en utilisant sa propre technologie. Lundi, Google parent Alphabet a annoncé un chatbot AI nommé Bard, et le PDG Sundar Pichai a déclaré aux employés dans un e-mail interne qu’il recruterait bientôt des développeurs et des entreprises pour tester une API leur permettant d’accéder à la technologie LaMDA sous-jacente.

