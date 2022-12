Microsoft proposera Call of Duty sur les appareils Nintendo si l’accord d’Activision est conclu

Une franchise de longue date dans laquelle les joueurs se battent dans des batailles historiques, actuelles et futuristes, Call of Duty est un joyau de la couronne dans le portefeuille d’Activision. Il a généré plus de 30 milliards de dollars de revenus. La dernière version, Modern Warfare II, gagné plus d’un milliard de dollars en seulement 10 jours .

Call of Duty est également un jeu vidéo clé pour la console PlayStation de Sony, et Microsoft a proposé de maintenir cette relation pendant au moins 10 ans si l’accord avec Activision est conclu. Sony a refusé de commenter l’offre de Microsoft après qu’elle ait été faite. Sony s’est opposé à l’acquisition d’Activision par Microsoft, arguant que cela réduirait les choix pour les joueurs.

“On s’est demandé si ce que nous disons correspond réellement à la manière dont nous agissons, et je pense que le fait d’avoir deux partenaires majeurs de l’industrie qui montrent en quelque sorte que notre intention est réelle et que nous pouvons parvenir à des accords est une chose importante en ce moment, ” Phil Spencer, le directeur général de l’activité jeux de Microsoft, a déclaré dans une interview.

Microsoft a également annoncé un engagement de 10 ans pour lancer Call of Duty avec Valve, le fabricant de la plate-forme de distribution Steam, qui est populaire auprès des joueurs qui jouent sur des ordinateurs personnels plutôt que sur des consoles de jeux. La dernière version de Call of Duty est déjà disponible sur Steam.

Pour Nintendo, ajouter un jeu de tir violent à la première personne comme Call of Duty à la multitude de titres disponibles pour jouer sur le Switch serait un départ surprenant. La société protège depuis longtemps l’image de marque ludique et familiale qu’elle a développée au fil des décennies grâce à des franchises emblématiques telles que Mario, Pokemon et The Legend of Zelda, bien qu’elle propose des jeux plus matures.

Sony et Microsoft se sont souvent disputés sur un segment similaire de joueurs dits invétérés, qui pourraient être plus attirés par les jeux sombres et axés sur l’histoire ou les jeux de combat difficiles et violents.

Mais Nintendo a construit un empire commercialisant des personnages adorables aux couleurs de bonbons, comme le squishy rose Kirby et le dinosaure souriant Yoshi. Au début de la pandémie, Animal Crossing : New Horizons, un jeu tranquille dans lequel les joueurs construisent des îles virtuelles, est devenu un succès retentissant.

La nouvelle console de Nintendo, la Switch est nettement moins chère que la PlayStation 5 de Sony ou la Xbox Series X de Microsoft, et diffère des consoles plus chères et plus boxées en étant petite et portable, afin que les joueurs puissent jouer en déplacement.

Le Switch a été un énorme succès, vendant 114 millions d’unités à la fin du mois de septembre. Mais il a moins de puissance de traitement que les dernières consoles Microsoft et Sony, ce qui soulève des questions sur le type d’expérience de jeu de Call of Duty sur un appareil Nintendo.

“Nintendo a fait un excellent travail pour créer une plate-forme familiale qui peut être un succès pour toutes sortes de créateurs”, a déclaré M. Spencer, ajoutant qu’il y a “certainement du travail” à faire pour que Call of Duty fonctionne bien sur le Changer.

Le jeu est devenu l’activité grand public la plus importante de Microsoft, et lorsqu’il a annoncé l’acquisition d’Activision en janvier, il a signalé que l’obtention de l’approbation des régulateurs antitrust pourrait être fastidieuse. Microsoft a déclaré que la conclusion de l’accord pourrait prendre un an et demi et a accepté de payer à Activision jusqu’à 3 milliards de dollars si le rapprochement s’effondrait.