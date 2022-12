Microsoft propose à Sony un contrat de 10 ans pour Call of Duty sur PlayStation

Les régulateurs ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que Microsoft pourrait empêcher la sortie de la franchise à succès Call of Duty sur les consoles de jeux de ses rivaux. Microsoft a annoncé avoir proposé à Sony un contrat de 10 ans pour que Call of Duty sorte sur PlayStation le jour même de sa sortie sur Xbox. Le géant américain tente d’apaiser les craintes des régulateurs et des concurrents.

Michel Ciaglo | Bloomberg | Getty Images