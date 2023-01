Microsoft prolonge un accord de plusieurs milliards de dollars avec le créateur de ChatGPT

Microsoft fait face à un ralentissement de la croissance depuis la fin de l’été, et les analystes de Wall Street s’attendent à ce que les nouveaux résultats financiers affichent la croissance la plus lente depuis 2016. Mais l’entreprise produit toujours des bénéfices et des liquidités substantiels. Il a continué à restituer de l’argent aux investisseurs par le biais de dividendes trimestriels et d’un programme de rachat d’actions de 60 milliards de dollars autorisé par son conseil d’administration en 2021.

Microsoft et OpenAI affirment tous deux que leurs objectifs sont encore plus élevés qu’un meilleur chatbot ou assistant de programmation.

La mission déclarée d’OpenAI était de construire une intelligence générale artificielle, ou AGI, une machine capable de faire tout ce que le cerveau humain peut faire. Lorsque OpenAI a annoncé son accord initial avec Microsoft en 2019, M. Nadella a décrit cela comme le genre d’objectif noble qu’une entreprise comme Microsoft devrait poursuivre, comparant AGI aux efforts de l’entreprise pour construire un ordinateur quantique, une machine qui serait exponentiellement plus rapide que machines d’aujourd’hui.

“Qu’il s’agisse de notre poursuite de l’informatique quantique ou de la poursuite de l’IAG, je pense que vous avez besoin de ces North Stars à haute ambition”, a-t-il déclaré.

Ce n’est pas quelque chose que les chercheurs ont forcément su construire. Mais beaucoup pensent que des systèmes comme ChatGPT sont un chemin vers ce noble objectif.

À court terme, ces technologies sont un moyen pour Microsoft d’étendre ses activités, d’augmenter ses revenus et de concurrencer Google et Meta. Mais les technologies viennent avec une longue liste de défauts. Ils produisent souvent du contenu toxique, notamment de la désinformation, des discours de haine et des images préjudiciables aux femmes et aux personnes de couleur.

Microsoft, Google, Meta et d’autres sociétés ont hésité à publier bon nombre de ces technologies car elles pourraient nuire à leurs marques établies. Il y a cinq ans, Microsoft a lancé un chatbot appelé Tay qui générait un langage raciste et xénophobe et l’a rapidement retiré d’Internet après des plaintes d’utilisateurs.