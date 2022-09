Microsoft programme un événement de lancement en surface pour le 12 octobre

Microsoft a annoncé une Événement de lancement en surface pour le 12 octobreun peu plus d’un mois après le dévoilement par Apple de l’iPhone 14 lors de son événement “Far Out” le 7 septembre.

Les détails sur ce que Microsoft va promouvoir lors de l’événement, qui commence à 10 h HE, sont encore minces, bien que les rumeurs incluent le nouveau Surface Laptop 5, les convertibles Surface Pro 9 et un ordinateur de bureau tout-en-un Surface Studio 3 à grand écran, Site sœur de CNET ZDNet a signalé.

D’après le site WinFutureMicrosoft ne peut publier que des modèles d’ordinateurs portables 5 alimentés par Intel, et non par AMD, et facturer 1 180 $ (1 200 €) pour un modèle de 13,5 pouces et au moins 1 475 $ (1 500 €) pour un écran de 15 pouces.

Le 12 octobre est également la date à laquelle Microsoft tiendra son Conférence Ignite IT Pro et un jour après l’événement métaverse de Meta, Méta connexion.