La part des revenus que les développeurs peuvent conserver a fait l’objet d’un examen plus approfondi dans le secteur des technologies. Google et Apple ont été confrontés à des questions antitrust pour les 30% de frais qu’ils facturent aux développeurs dont les programmes apparaissent dans leurs magasins d’applications.

«Nous voulons nous assurer que nous sommes compétitifs sur le marché», a déclaré Sarah Bond, vice-présidente de Microsoft qui dirige l’organisation de l’écosystème du jeu. «Notre objectif est d’avoir une part de revenus de premier plan et vraiment une plateforme de premier plan.»

Les développeurs conserveront 88% des revenus de leurs jeux, contre 70%. Cela pourrait rendre le magasin de Microsoft plus attrayant pour les studios indépendants que des concurrents comme le magasin de jeux de Valve, appelé Steam, qui commence généralement par une réduction de 30%. Le magasin d’Epic Games prend 12 pour cent.

L’année dernière, Epic a poursuivi Apple et Google séparément, affirmant qu’ils avaient violé les lois antitrust en obligeant les développeurs à utiliser leurs systèmes de paiement. Epic avait tenté de contourner les frais en laissant les clients payer les articles de son jeu vidéo Fortnite directement via Epic. Cela a poussé Apple et Google à démarrer Fortnite à partir de leurs magasins d’applications.

Depuis, Apple et Google ont réduit les frais de certains développeurs. Le procès d’Epic contre Apple devrait être jugé lundi devant le tribunal de district américain d’Oakland, en Californie.