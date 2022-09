Microsoft prévoit d’apporter Call of Duty, Overwatch au Game Pass

Microsoft a annoncé Jeudi il a l’intention d’ajouter ActivisionBlizzard jeux, comme Appel du devoir et Surveillanceau Passe de jeu Xbox bibliothèque.

“Game Pass permet aux développeurs d’offrir plus de jeux à plus de joueurs, pas moins”, a écrit le PDG de Microsoft, Phil Spencer, dans un communiqué.

Microsoft a également annoncé que des jeux comme Call of Duty continueront de sortir sur les consoles Playstation.

“Nous nous engageons à rendre la même version de Call of Duty disponible sur PlayStation le jour même du lancement du jeu ailleurs”, a déclaré Spencer. “Nous continuerons à permettre aux gens de jouer entre eux sur toutes les plateformes et sur tous les appareils.”

Sony a anticipé ce mouvement en Janviercitant les accords contractuels auxquels Microsoft sera lié.

Cependant, tout dépend si oui ou non Rachat d’Activision Blizzard par Microsoft est autorisé à passer. L’achat a fait l’objet d’un examen minutieux au Royaume-Uni. L’Autorité de la concurrence et des marchés dit jeudi il craignait que l’achat “réduise considérablement la concurrence” dans l’industrie du jeu.

“Nous continuerons à dialoguer avec les régulateurs dans un esprit de transparence et d’ouverture alors qu’ils examinent cette acquisition”, a écrit Spencer. “Nous pensons qu’un examen approfondi montrera que la combinaison de Microsoft et d’Activision Blizzard bénéficiera à l’industrie et aux joueurs.”

