Microsoft pourrait créer une “super application” tout-en-un pour concurrencer Apple et Google

Microsoft a envisagé de créer une “super application” qui offrirait des services tels que la recherche, les achats, la messagerie et les actualités, selon un rapport.

En plus de stimuler l’activité publicitaire du géant de la technologie, les dirigeants de Microsoft espèrent qu’une telle application pourrait aider à renforcer son moteur de recherche Bing et à attirer davantage de personnes vers des outils Microsoft tels que Teams, selon un rapport par The Information, qui citait des personnes ayant une connaissance directe des discussions.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNET.

Une application tout-en-un qui attire davantage d’utilisateurs vers Bing et d’autres services Microsoft pourrait aider l’entreprise à mieux concurrencer Apple et Google sur le marché des services aux consommateurs ainsi que dans la recherche mobile.

Il n’y a aucune indication officielle de Microsoft qu’une telle application est à venir, mais le rapport suggère que les dirigeants de l’entreprise ont l’ambition de créer ce que l’application WeChat de Tencent a en place en Chine et ce qu’Elon Musk a laissé entendre avant. conclure son accord pour acheter Twitter. En octobre, Musk a déclaré que l’achat de Twitter était un “accélérateur” à la construction de “X, l’application de tout”.

Musc suggéré sur le podcast All-In en mai qu’il a une vision d’une application qui imiterait le modèle de WeChat.

“WeChat est en fait un bon modèle. Si vous êtes en Chine, vous vivez en quelque sorte sur WeChat. Il fait tout. C’est un peu comme Twitter plus PayPal plus tout un tas d’autres choses tout en un avec en fait une excellente interface, ” a déclaré Musk sur le podcast. “Et nous n’avons rien de tel en dehors de la Chine. Je pense donc qu’une telle application serait vraiment utile.”