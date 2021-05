Microsoft pénètre dans le marché de la technologie de l’épicerie dans le cadre d’un accord avec le Hanshow chinois

BEIJING – La filiale chinoise de Microsoft a annoncé jeudi un partenariat stratégique avec la société chinoise de technologie de vente au détail Hanshow pour collaborer sur un logiciel basé sur le cloud pour les opérateurs de magasins du monde entier.

L’accord marque la dernière incursion de Microsoft dans un secteur de la vente au détail qui est obligé d’accélérer un changement en ligne. L’intégration du mode hors ligne avec les stratégies de vente basées sur Internet est connue sous le nom de vente au détail omnicanal, et comprend la livraison de produits d’épicerie, dont la demande a augmenté à la suite de la pandémie de coronavirus.

Le commerce de détail est l’un des secteurs qui a connu certaines des plus grandes perturbations de ces dernières années, a déclaré Joe Bao, responsable de la stratégie Chine pour Microsoft, lors d’une cérémonie de signature dans les bureaux de la société de logiciels à Pékin.

Le partenariat n’est pas seulement pour le marché chinois, mais aussi pour amener la technologie chinoise à l’étranger, a déclaré Bao en mandarin, selon une traduction de CNBC. Il a déclaré que l’accord intervient après cinq ans de collaboration de Microsoft avec Hanshow.

La société américaine de logiciels est entrée en Chine en 1992, où elle possède son plus grand centre de recherche et développement à l’étranger. Le partenariat stratégique intervient alors que les entreprises américaines et chinoises opèrent dans un environnement politique de plus en plus tendu qui se concentre sur le commerce et la technologie, en partie en réponse aux critiques étrangères de longue date sur les pratiques commerciales déloyales de la Chine.