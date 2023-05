Microsoft, partenaire de Canary Speech pour faire progresser l’analyse vocale basée sur l’IA

Canary Speech, fabricant de logiciels d’analyse de la parole, s’associe à Microsoft va appliquer la technologie d’intelligence artificielle du géant de la technologie pour étendre ses modèles vocaux d’apprentissage automatique pour les soins de santé.

Canary propose une technologie de biomarqueurs vocaux qui capture et analyse les données pour déterminer s’il existe des irrégularités dans le discours d’un individu. La société vante sa technologie comme étant capable de détecter l’humeur, le stress et les niveaux d’énergie avant les dépistages cliniques et avant que les symptômes ne soient perceptibles. Il indique également qu’il peut potentiellement améliorer la télémédecine et les services médicaux à distance.

Grâce à cette collaboration, Canary sera un partenaire de covente Microsoft Cloud for Healthcare et utilisera l’IA de Microsoft pour accélérer la technologie d’analyse de la parole afin de réduire les coûts de santé, de relever les défis de santé mentale et de faire évoluer les solutions de surveillance à distance des patients.

La société utilisera également Microsoft Azure pour étendre ses modèles vocaux d’apprentissage automatique à de nouveaux clients, et la plate-forme API de Canary a été intégrée à Microsoft Teams.

« L’IA aide à autonomiser les prestataires de soins de santé en automatisant les tâches, en transformant des formes de données non structurées en formats structurés, en glanant des informations sur les patients et en aidant les cliniciens à fournir des soins personnalisés aux patients », a déclaré le Dr David Rhew, directeur médical mondial et vice-président des soins de santé chez Microsoft, a déclaré dans un communiqué.

« Canary Speech applique l’IA pour permettre à la voix de servir de biométrie, ce qui pourrait potentiellement aider au dépistage et à la surveillance des conditions médicales. Nous sommes ravis de travailler avec Canary pour aider à transformer les soins grâce à la technologie de l’IA qui peut avoir un impact positif sur le l’industrie et les résultats pour les patients. »

LA GRANDE TENDANCE

Microsoft a fait des vagues dans le secteur de la santé avec sa technologie d’intelligence artificielle.

L’année dernière, le géant de la technologie a acquis Nuances Communications, qui fournit des logiciels d’IA et de reconnaissance vocale, pour environ 16 milliards de dollars. Ça aussi fait des investissements importants dans OpenAI, le créateur de ChatGPT et de son successeur GPT-4.

OpenAI a révélé la dernière itération, GPT-4, en mars. Ce même mois, Microsoft Nuance Communications a annoncé un nouvel outil de documentation clinique, Dragon Ambient eXperience Express, qui utilise la dernière version de OpenAI modèle de langage d’intelligence artificielle, GPT-4.

DAX Express rédige des notes cliniques en quelques secondes à partir de conversations avec des patients menées par télésanté ou en personne. Le produit s’appuie sur son produit de documentation DAX qui lancé en 2020.

Microsoft utilise également l’IA pour la reconnaissance vocale dans d’autres projets, notamment via une coalition avec des géants de la technologie Amazon, Meta, Apple, Google et partenaires à but non lucratif.

En octobre, les partenaires ont annoncé une collaboration avec le L’Université de l’Illinois à Urbana-Champaign va étendre les capacités de parole pour les personnes handicapées via le Projet d’accessibilité vocalequi recueillerait des échantillons de parole d’individus présentant divers modèles de parole pour aider à former des modèles d’apprentissage automatique afin d’identifier divers modèles de parole.