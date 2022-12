Microsoft parie sur la stratégie “Nice Guy” pour conclure Activision Megadeal

Le pari de M. Smith – qui comprenait l’offre de garder le jeu à succès d’Activision Call of Duty largement disponible pour répondre aux préoccupations concurrentielles – a échoué. Un jour après leur rencontre, l’agence de Mme Khan a intenté une action en justice pour empêcher l’accord à succès.

Dans un plan, Microsoft espère gagner les régulateurs en Europe, ont déclaré des personnes familières avec l’approche. L’approbation européenne de l’accord d’Activision pourrait forcer les responsables américains à parvenir à un règlement permettant à l’acquisition d’aller de l’avant ou à un tribunal plus rapide et plus favorable pour entendre l’affaire, ont déclaré les sources.

Microsoft prévoit de déposer sa réponse au procès de la FTC jeudi, ont déclaré des responsables de la société. Dans sa réponse, la société prévoit de faire valoir que l’accord offrirait aux joueurs plus d’options à des prix inférieurs, ont-ils déclaré.

La FTC a déclaré que l’accord devrait être arrêté car il nuirait aux consommateurs. Il a déclaré que Microsoft, qui fabrique la console Xbox, pourrait utiliser Call of Duty et d’autres titres Activision populaires pour attirer les joueurs de ses rivaux, en particulier Sony, qui fabrique la console PlayStation.

L’approche apparemment conciliante de Microsoft fait partie d’une transformation culturelle presque complète de l’entreprise depuis les années 1990, lorsqu’elle était connue sous le nom d ‘«empire du mal» en raison de ses tactiques musclées pour bloquer ses concurrents. Mais sous Satya Nadella, qui est devenu directeur général en 2014, et M. Smith, qui est également le meilleur avocat de Microsoft, la société s’est pliée en quatre ces dernières années pour montrer qu’elle a grandi.

Faire passer l’accord d’Activision a des implications pour plus que Microsoft. Le procès de la FTC est un jalon dans une nouvelle ère de contrôle gouvernemental des plus grandes entreprises technologiques. Mme Khan a mis en place un programme agressif de trustbusting sur l’affaire, ce qui, selon les experts juridiques, pourrait être difficile à gagner. Si Microsoft ne peut pas faire approuver l’accord, d’autres géants de la technologie seront moins susceptibles de pouvoir forcer un mégaaccord.