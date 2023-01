Microsoft parie gros sur le créateur de ChatGPT dans la course à la domination de l’IA

OpenAI est dirigé par Sam Altman, qui s’est fait connaître dans la Silicon Valley à la tête du constructeur de start-up Y Combinator. M. Altman, 37 ans, et ses co-fondateurs ont créé OpenAI en 2015 en tant qu’association à but non lucratif. Mais il a rapidement refait l’entreprise en tant qu’entreprise à but lucratif qui pourrait rechercher un financement de manière plus agressive.

Un an plus tard, Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans l’entreprise et s’est engagé à développer les technologies de superordinateur que les énormes modèles d’OpenAI exigeraient tout en devenant son “partenaire préféré pour la commercialisation” de ses technologies. OpenAI a ensuite officiellement concédé ses technologies à Microsoft, permettant à l’entreprise de les ajouter directement aux produits et services Microsoft.

Avec le soutien de Microsoft, OpenAI a continué à développer une technologie phare appelée GPT-3. Connu sous le nom de «grand modèle de langage», il pourrait générer du texte par lui-même, y compris des tweets, des articles de blog, des articles de presse et même du code informatique.

Maladroit à utiliser, c’était surtout un outil pour les entreprises et les ingénieurs. Mais un an plus tard, OpenAI a commencé à travailler sur DALL-E, qui permettait à quiconque de générer des images réalistes simplement en décrivant ce qu’il voulait voir. Microsoft a intégré GPT-3, DALL-E et des technologies similaires dans ses propres produits.

GitHub, un service en ligne populaire pour les programmeurs appartenant à Microsoft, a commencé à proposer un outil de programmation appelé Copilot. Alors que les programmeurs construisaient des applications pour smartphone et d’autres logiciels, Copilot suggérait la ligne de code suivante au fur et à mesure qu’ils tapaient, de la même manière que les outils de saisie semi-automatique suggèrent le mot suivant lorsque vous tapez des textes ou des e-mails.

Pour beaucoup, ce fut un “moment à couper le souffle” qui a montré ce qui est possible, a déclaré M. Boyd, de Microsoft.

Puis, à la fin de l’année dernière, OpenAI a dévoilé ChatGPT. Plus d’un million de personnes ont testé le chatbot lors de ses premiers jours en ligne. Il a répondu à des questions triviales, expliqué des idées et généré tout, des journaux scolaires aux paroles de chansons pop.