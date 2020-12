Microsoft a annoncé une série de nouvelles mises à jour pour les applications Microsoft Office 365 exécutées sur les appareils Apple Mac. La société a partagé le développement aujourd’hui dans un article de blog qui note que les applications Microsoft Office 365, notamment Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote, obtiennent une version universelle des Mac Apple avec des processeurs M1 et Intel. Les utilisateurs d’Apple Mac équipés de MacBook Air alimenté par M1, de MacBook Pro 13 pouces et de Mac mini peuvent télécharger les applications via l’App Store d’Apple ou mettre à jour la version existante qui fonctionnait avec le mode d’émulation Rosetta. En outre, le géant du logiciel a annoncé des modifications d’Outlook pour Mac, permettant aux utilisateurs d’ajouter leurs comptes iCloud à l’application pour organiser ensemble les e-mails professionnels et personnels, les contacts et les calendriers.

Microsoft affirme que la version universelle des applications Microsoft 365 pour les Mac Apple reçoit également un nouveau design pour correspondre à l’interface de macOS Big Sur. «Les nouvelles applications Office sont universelles, elles continueront donc à fonctionner parfaitement sur les Mac équipés de processeurs Intel», a déclaré la société dans le billet de blog. En outre, la version optimisée de l’application de visioconférence Microsoft Teams pour les Mac Apple avec le processeur M1 est également en cours d’élaboration. Les détails de sa disponibilité ne sont pas clairs pour le moment.

Microsoft a également annoncé un nouveau champ de recherche sur «Dites-moi» qui permet «rapidement» aux utilisateurs d’accéder aux outils Office qu’ils recherchent sur Word, Excel, PowerPoint ou OneNote pour Mac. Les détails exacts de la disponibilité du champ de recherche ne sont actuellement pas clairs. Une autre fonctionnalité qui arrive dans Excel comprend les « Données à partir d’une image », afin que les utilisateurs puissent prendre une photo d’une table directement à partir de l’iPhone pour la transformer en données pouvant être directement modifiées sur la plate-forme. Microsoft a également annoncé son intention de déployer une nouvelle barre d’outils de dictée avec des commandes vocales pour créer du contenu avec votre voix. Cette fonctionnalité sera disponible dans Word et Outlook pour Mac au début de 2021. Enfin, les utilisateurs pourront bientôt partager des calendriers dans le nouvel Outlook pour Mac.