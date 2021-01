Les géants américains de la technologie et de la santé ont uni leurs forces pour déployer un autre passeport de vaccination Covid-19, en suspens un retour aux voyages internationaux mais soulevant davantage de questions sur l’avenir de la vie privée.

Avec Mayo Clinic, une organisation à but non lucratif dans le domaine de la santé, des sociétés de santé et de technologie telles que Microsoft, Salesforce et Oracle se sont unies pour former la Vaccination Credential Initiative, visant à concevoir un système sécurisé « passeport de santé« qui suit le statut vaccinal du porteur au-delà des frontières.

Dans un communiqué de presse jeudi, le PDG du membre de VCI, la Commons Project Foundation, a fait valoir que ces passeports étaient nécessaires pour « retourner en toute sécurité au voyage, au travail, à l’école et à la vie, tout en protégeant la confidentialité de leurs données.«

Le groupe travaille sur une technologie qui permettra aux destinataires de jab de transporter une copie cryptée de leur « justificatifs de vaccination, « stockable dans le portefeuille numérique de son choix. Si le destinataire ne possède pas de smartphone, il pourrait recevoir une version papier imprimée avec un QR code spécialisé. Les participants ont souligné qu’ils veulent faire »accès électronique aux vaccins, tests et autres dossiers médicaux« accessible aux riches comme aux pauvres »,aussi simple que la banque en ligne», selon les mots de Mike Sicilia, directeur d’Oracle.

Cependant, rien ne prouve que la réception des jabs Pfizer-BioNTech ou Moderna récemment approuvés empêchera réellement le destinataire de propager le virus, comme les deux sociétés l’ont admis. Les membres de VCI estiment néanmoins que la capacité de produire une preuve de vaccination est une étape vitale pour la reprise des voyages internationaux et que les gouvernements et les compagnies aériennes exigeront bientôt que les voyageurs apportent cette preuve avec eux.

Alors que VCI et d’autres développeurs de passeports vaccinaux comme CommonPass insistent sur le fait que ces projets sont le résultat de la demande croissante des gouvernements et de l’industrie du voyage pour une preuve de vaccination, certains dans ce secteur pensent que l’exigence de passeports vaccinaux entraînerait la mort du tourisme. Le mois dernier, le chef du Conseil mondial du voyage et du tourisme a averti que les gouvernements obligeant les voyageurs à porter des certificats de vaccination « tuer leur secteur, « alors que le groupe de défense des droits de l’homme Privacy International affirmait que les passeports de santé se transformeraient rapidement en »document d’identité mondial« et empiètent gravement sur la liberté humaine.

Cependant, d’autres groupes de commerce aérien ont déclaré officiellement leur soutien à CommonPass et à des applications de passeport de santé similaires. OneWorld, Star Alliance et SkyTeam ont publié une déclaration conjointe en novembre faisant l’éloge de l’idée de « passeports de santé numériques, « arguant qu’une telle technologie encouragerait les gens à retourner aux voyages aériens beaucoup plus rapidement qu’un système patchwork de quarantaines et de mandats d’isolement.

Le Forum économique mondial, l’un des plus gros boosters de passeports vaccinaux, fait pression pour obtenir des documents d’identité mondiaux bien avant la pandémie de Covid-19, et le passeport santé proposé par le VCI ressemble étroitement à son projet d’identité numérique des voyageurs connus. KTDI combine la fonctionnalité d’un passeport avec les capacités de suivi d’une application pour smartphone et comprend non seulement les dossiers médicaux, mais également des données financières. Le WEF a admis qu’il testait actuellement « des composants du concept KTDI dans un contexte réel et transfrontalier » en partenariat avec des organismes de transport aérien, et il travaille avec le projet Commons – un membre du VCI – sur cette initiative. .

Los Angeles a annoncé le mois dernier qu’elle autoriserait les bénéficiaires du vaccin Covid-19 à stocker une preuve d’immunisation dans le portefeuille de leur smartphone. Alors que la technologie sera initialement utilisée pour leur rappeler quand obtenir leur deuxième coup, les responsables ont admis qu’elle pourrait éventuellement être utilisée pour permettre aux destinataires un accès privilégié à de grands rassemblements ou à des voyages en avion.

