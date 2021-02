Microsoft optimise enfin son application Office iPadOS

Microsoft a enfin optimisé son application Office pour l’iPad et l’interface utilisateur de sa tablette. Jusqu’à présent, les iPad disposaient d’une application iPhone qui s’exécutait par fenêtres, n’utilisant pas ses fonctionnalités multitâches améliorées, telles que l’écran partagé.

Il est intéressant de noter que Microsoft a l’application Office, qui encapsule Word, Excel et PowerPoint, ainsi que des applications Word, Excel et PowerPoint indépendantes pour l’iPad, qui étaient déjà optimisées pour iPadOS. On ne sait pas si Apple gardera les applications séparées ou les fusionnera simplement dans la nouvelle application Office.

Désormais, les utilisateurs d’iPad pourront créer des PDF, signer des documents, convertir des images en texte ou en tableau. Microsoft a récemment ajouté la prise en charge de la souris et du trackpad pour Word et Excel pour l’iPad. Toutes ces mises à jour font de l’iPad une option viable pour ceux qui souhaitent l’utiliser à la place d’un ordinateur portable.

