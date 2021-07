Microsoft offrira aux employés une prime de 1 500 $ pour les efforts en cas de pandémie

Microsoft offrira des primes de 1 500 $ à bon nombre de ses employés après plus d’un an d’impact du coronavirus.

Le geste fait partie d’un effort déployé par les entreprises technologiques pour garder les employés heureux pendant la pandémie et s’assurer qu’ils restent dans les parages alors que beaucoup sont encore loin des bureaux. De tels soins pourraient aider à réduire l’impact d’une tendance redoutée surnommée la Grande Démission alors que les entreprises rouvrent leurs installations et que les travailleurs envisagent de changer d’emploi.

Les bonus coûteront à Microsoft environ 200 millions de dollars et sont un geste pour montrer l’appréciation des efforts déployés par les employés avec les clients et les partenaires au cours de l’année écoulée, a déclaré jeudi un porte-parole à CNBC, après Le bord a d’abord rapporté la nouvelle. À la fin du premier trimestre, la société disposait de plus de 125 milliards de dollars en liquidités, équivalents et placements à court terme.

Kathleen Hogan, directrice des ressources humaines de Microsoft, a annoncé jeudi la nouvelle des primes dans un message aux employés. Les primes seront versées en juillet ou août aux employés aux États-Unis et à l’étranger, bien que les vice-présidents de Microsoft ne les recevront pas, ni les employés des filiales de Microsoft GitHub, LinkedIn et Zenimax, a déclaré le porte-parole.

Les paiements spéciaux sont un moyen par lequel les entreprises technologiques ont montré leur appréciation à leurs employés à l’ère de Covid. Certaines entreprises ont fourni à leurs employés des crédits pour des applications de livraison de nourriture telles que Uber Eats pour aider à payer les repas. D’autres entreprises ont distribué des forfaits de soins ou offert des congés supplémentaires. Microsoft a lui-même accordé aux travailleurs cinq jours de congés payés supplémentaires plus tôt cette année, le Journal des affaires de Puget Sound signalé.

