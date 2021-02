Microsoft offre aux anciens jeux FPS Boost sur Xbox Series S et X avec

À partir d’aujourd’hui, Microsoft a activé FPS Boost pour cinq titres populaires sur les nouvelles consoles Xbox Series X et S – Far Cry 4, New Super Lucky’s Tale, Sniper Elite 4, UFC 4 et Watch Dogs 2.

FPS Boost fera ce que son nom suggère: augmenter les images par seconde de deux à quatre fois. Cela signifie qu’un jeu comme UFC 4 peut désormais fonctionner à 60 ips, tandis que New Super Lucky’s Tale pourra atteindre 120 ips.

Ce qui est le plus impressionnant, c’est que la fonction FPS Boost ne nécessite aucune mise à jour du jeu ni aucun travail du développeur du jeu. En pratique, le jeu pense qu’il fonctionne toujours à son ancienne fréquence d’images, tandis que FPS Boost fait sa magie pour en fournir une plus élevée. Vous pouvez trouver une explication détaillée de FPS Boost par Fonderie numérique dans la vidéo à la fin de l’article.

L’équipe Xbox apportera un nouveau menu aux jeux pris en charge, baptisé Options de compatibilité. Là, les joueurs pourront activer et désactiver FPS Boost (et Auto HDR).

Source | Via