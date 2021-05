Microsoft Office pour Android passe en mode sombre

La plupart du papier est blanc, donc naturellement les éditeurs de documents numériques affichent du texte noir sur fond blanc. Mais le papier réfléchit la lumière et les écrans émettent de la lumière – de nombreux utilisateurs de téléphones trouvent plus facile pour les yeux de lire du texte blanc sur fond noir à la place.

Et beaucoup d’entre eux ont apparemment demandé à Microsoft d’activer le mode sombre dans l’application Office pour Android. Aujourd’hui, leur souhait est exaucé, ils peuvent désormais visualiser et éditer des documents Word, Excel et PowerPoint sans que la lumière vive ne leur arrose les yeux.

La mise à jour est en cours de déploiement aujourd’hui. Une fois que vous l’avez installé, vous pouvez appuyer sur l’icône Profil dans l’onglet Accueil, puis aller dans Paramètres et choisir entre le thème Clair et Foncé. Vous pouvez également choisir le paramètre par défaut du système pour que Office corresponde au paramètre système (idéal si vous l’avez défini sur une planification).

L’application Microsoft Office pour iPhone et iPad avait déjà le mode sombre, tout comme Outlook pour iOS et Android.

La source