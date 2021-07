Microsoft Office obtient une nouvelle interface utilisateur, Office Insiders peut l’essayer

Windows 11 est livré avec une nouvelle interface utilisateur et pour l’égaler, Microsoft a mis au point un nouvelle refonte de l’interface utilisateur pour son bureau aussi. La mise à jour n’est pour l’instant disponible que pour les initiés (c’est ainsi que Microsoft appelle ses bêta-testeurs) et sera diffusée au grand public plus tard cette année.

Les changements incluent un nouveau look plus rond pour s’aligner sur l’esthétique de Windows 11 et certains boutons ont été retouchés ici et là dans toutes les applications Office. Microsoft avait initialement l’intention de s’éloigner de la barre de ruban traditionnelle et de la remplacer par une barre de commandes. Dans cette mise à jour, cependant, il n’y a aucun changement à cet égard.

Peut-être que Microsoft introduira progressivement plus d’ajustements dans les semaines et les mois suivants avant d’apporter la version finale. En fait, le géant de la technologie a d’abord déclaré qu’il faudrait jusqu’à deux ans avant que la refonte d’Office ne soit terminée, donc même après la sortie de Windows 11, certaines des fonctionnalités seront toujours en cours.

