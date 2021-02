Microsoft Office 2021 arrive pour Windows et macOS plus tard cette année

Microsoft a annoncé que sa prochaine tranche d’Office arriverait plus tard cette année.

Microsoft Office 2021 arrive sur les appareils Windows (32 bits et 64 bits) et macOS et est la suite bureautique payante à vie, et non Office 365 basée sur un abonnement, où Microsoft investit la plupart de ses temps et énergie.

Bien que Microsoft n’ait pas encore détaillé toutes les modifications apportées à Office 2021, il a mentionné que le mode sombre sera pris en charge et qu’il ajoutera des tableaux dynamiques et XLOOKUP à Excel.

Office 2021 et Office LTSC (canal de service à long terme) pour les entreprises ne seront pris en charge que 5 ans, au lieu de 7 ans jusqu’à présent. Les prix d’Office Professionnel Plus et Standard, ainsi que des applications individuelles, augmenteront de 10% pour les utilisateurs commerciaux et resteront les mêmes pour le reste.

