Microsoft mettra fin à la prise en charge d’Adobe Flash pour Windows 10 en juillet

Adobe Flash arrive à la toute fin de sa vie. Le dernier clou dans son cercueil vient de Microsoft. Même après la fin officielle de la prise en charge de Flash par Adobe le tout dernier jour de 2020, Flash reste un composant de Windows 10, c’est-à-dire jusqu’à ce que Microsoft publie la mise à jour 21H1 pour Windows 10. Le déploiement de cette mise à jour commence ce mois-ci et supprimera le composant Flash. du système d’exploitation.

Le bord a cité ce changement par une mise à jour publiée sur le Blog Windows. Intitulé «Mise à jour sur la fin du support d’Adobe Flash Player», il indique qu’un composant appelé «Mise à jour pour la suppression d’Adobe Flash Player» sera inclus dans la mise à jour cumulative de Windows 10 version 1507 à partir de juillet. Les ordinateurs sous Windows 8.1, Windows Server 2012 et Windows Embedded 8 Standard recevront également ce composant via son correctif cumulatif mensuel et sa mise à jour de sécurité uniquement.

En outre, veuillez noter que lorsque vous effectuez une mise à jour vers Windows 10, version 21H1 ou ultérieure, Flash sera supprimé. Plus d’informations sur Windows 10,

Adobe Flash était autrefois utilisé pour exécuter des applications multimédias interactives telles que des jeux ou des programmes directement à partir du navigateur Web à la fin des années 90 et au début des années 2000. Les standards Web ouverts comme HTML5, WebGL et WebAssembly sont tous devenus des remplaçants pour Flash Player. Ceci, en plus de l’augmentation des vulnérabilités de sécurité, a conduit à l’obsolescence de la plate-forme Web autrefois populaire pour le multimédia.

