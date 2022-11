Microsoft, Meta et d’autres font face à un risque croissant de sécheresse dans leurs centres de données

Les conditions de sécheresse s’aggravent aux États-Unis, ce qui a un impact démesuré sur l’immobilier qui abrite Internet.

Les centres de données génèrent d’énormes quantités de chaleur via leurs serveurs en raison de l’énorme quantité d’énergie qu’ils utilisent. L’eau est la méthode la moins chère et la plus couramment utilisée pour refroidir les centres.

En une seule journée, un centre de données moyen pourrait utiliser 300 000 gallons d’eau pour se refroidir, soit la même consommation d’eau que 100 000 foyers, selon des chercheurs de Virginia Tech qui ont également estimé qu’un centre de données sur cinq tire son eau de bassins versants stressés, principalement dans l’ouest.

“Il y a, sans aucun doute, un risque si vous dépendez de l’eau”, a déclaré Kyle Myers, vice-président de la santé environnementale, de la sécurité et de la durabilité chez CyrusOne, qui possède et exploite plus de 40 centres de données en Amérique du Nord, en Europe et du Sud. Amérique. “Ces centres de données sont configurés pour fonctionner pendant 20 ans, alors à quoi cela va-t-il ressembler en 2040 ici, n’est-ce pas ?”

CyrusOne est auparavant une FPI, mais a été rachetée cette année par des sociétés d’investissement KKR et les partenaires mondiaux d’infrastructure. Lorsque l’entreprise s’est installée dans la région de Phoenix frappée par la sécheresse, elle a utilisé une méthode de refroidissement différente, bien que plus coûteuse.

“C’était en quelque sorte notre” moment aha “. où nous devions prendre une décision. Nous avons changé notre conception pour passer à une consommation d’eau nulle, de sorte que nous n’avions pas ce genre de risque », a déclaré Myers.

Conscient du risque lié à l’eau au Nouveau-Mexique, Méta , anciennement connu sous le nom de Facebook, a lancé un programme pilote sur son centre de données de Los Lunas pour réduire l’humidité relative de 20 % à 13 %, réduisant ainsi la consommation d’eau. Il l’a depuis mis en place dans l’ensemble de son centre.

Mais la consommation globale d’eau de Meta continue d’augmenter régulièrement, un cinquième de cette eau l’année dernière provenant de zones considérées comme souffrant de “stress hydrique”, selon son site Web. Il restaure activement l’eau et s’est fixé l’année dernière l’objectif de restaurer plus d’eau qu’il n’en consomme d’ici 2030, en commençant par l’ouest.

Microsoft s’est également fixé pour objectif d’être “water positive” d’ici 2030.

“La bonne nouvelle est que nous investissons depuis des années dans l’innovation continue dans ce domaine afin de pouvoir recycler la quasi-totalité de l’eau que nous utilisons dans nos centres de données”, a déclaré Brad Smith, président de Microsoft. “Dans les endroits où il pleut, comme le nord-ouest du Pacifique où notre siège social est à Seattle, nous recueillons la pluie du toit. Dans les endroits où il ne pleut pas comme l’Arizona, nous développons des techniques de condensation.”

Alors que les entreprises disposant de leurs propres centres de données peuvent le faire, les centres de données dits de colocation qui louent à plusieurs clients sont de plus en plus achetés par des sociétés de capital-investissement à la recherche de biens immobiliers à forte croissance.

Il existe actuellement environ 1 800 centres de données en colocation aux États-Unis, et ce nombre est en augmentation, car les centres de données sont parmi les biens immobiliers les plus en vogue, offrant de gros rendements aux investisseurs. Mais le risque de sécheresse ne fait qu’empirer. Un peu plus de la moitié (50,46 %) de la nation est dans des conditions de sécheresse, et plus de 60 % des 48 États inférieurs, selon la dernière lecture de Surveillance de la sécheresse aux États-Unis. C’est une augmentation de 9% par rapport à il y a un mois seulement. Une grande partie de l’ouest et du Midwest en sécheresse «sévère».

“Nous devons innover pour sortir de la crise climatique. Mieux nous innovons, moins cela coûte cher et plus vite nous progresserons vers la réalisation de ces objectifs climatiques”, a ajouté Smith.