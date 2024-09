Microsoft met fin au développement de Windows Server Update Services (WSUS)

Microsoft a officiellement annoncé que Windows Server Update Services (WSUS) est désormais obsolète, mais prévoit de maintenir les fonctionnalités actuelles et de continuer à publier des mises à jour via le canal.

Cette décision n’est pas surprenante, car Microsoft a d’abord répertorié WSUS comme l’une des « fonctionnalités supprimées ou non développées à partir de Windows Server 2025 ». le 13 août. En juin, la société a également révélé qu’elle allait bientôt déconseiller la synchronisation du pilote WSUS.

Lancé en 2005 sous le nom de Software Update Services (SUS), WSUS permet aux administrateurs informatiques de gérer et de distribuer les mises à jour des produits Microsoft sur de grands réseaux d’entreprise qui nécessitent des mises à jour cohérentes et contrôlées pour un grand nombre d’appareils Windows. Il agit comme un intermédiaire et offre un contrôle centralisé des mises à jour plutôt que de laisser chaque appareil les télécharger individuellement à partir des serveurs de Microsoft.

Bien que les nouvelles fonctionnalités et le développement de WSUS cesseront, Microsoft a déclaré aujourd’hui qu’il prévoyait de continuer à prendre en charge les fonctionnalités et les mises à jour existantes du service, qui seront toujours distribuées, même après leur désapprobation.

« Concrètement, cela signifie que nous n’investissons plus dans de nouvelles capacités et que nous n’acceptons plus de nouvelles demandes de fonctionnalités pour WSUS », a déclaré Nir Froimovici de Microsoft. dit « Cependant, nous préservons les fonctionnalités actuelles et continuerons à publier les mises à jour via le canal WSUS. Nous prendrons également en charge tout contenu déjà publié via le canal WSUS. »

Le changement affecte les environnements d’entreprise qui s’appuient sur WSUS pour gérer les mises à jour fournies à de nombreux appareils, mais n’a pas d’impact sur les utilisateurs à domicile ou ceux qui utilisent Microsoft Configuration Manager.

Après l’abandon de WSUS, Microsoft encourage les entreprises à adopter des solutions basées sur le cloud pour les mises à jour client et serveur, telles que Windows Autopatch, Microsoft Intune et Azure Update Manager.

« Bien que le rôle WSUS reste disponible dans Windows Server 2025, nous recommandons aux organisations de passer aux outils cloud, notamment Correction automatique de Windows et Microsoft Intune pour la gestion des mises à jour des clients et Gestionnaire de mises à jour Azure pour la gestion des mises à jour du serveur », a déclaré Froimovici.

« N’oubliez pas : WSUS reste opérationnel mais n’investit plus dans de nouvelles fonctionnalités », a-t-il ajouté.

En juin, Microsoft a également annoncé qu’il avait officiellement abandonné l’authentification NTLM sur Windows et les serveurs Windows, conseillant aux développeurs de passer à l’authentification Kerberos ou à la négociation pour éviter de futurs problèmes.