Microsoft a mis à jour ses applications Word et Excel pour iPad avec certaines fonctionnalités indispensables aux utilisateurs productifs. Word prend en charge la souris et le trackpad.

Excel, d’autre part, prend désormais en charge le multi-fenêtre et vous pouvez même utiliser deux feuilles de calcul côte à côte, comme sur un PC ou un Mac.

Les mises à jour signifient que Word et Excel pour iPad prennent désormais en charge la souris et les fenêtres multiples.

Les applications Office de Microsoft pour iPad sont gratuites, mais vous aurez besoin d’un abonnement Office 365 pour obtenir toutes les fonctionnalités des applications.

L’iPad d’Apple a toujours été plus que suffisamment puissant pour remplacer l’ordinateur portable, mais le logiciel faisait défaut. Apple a corrigé cela avec iOS 13, apportant une expérience de bureau, une prise en charge de la souris et un mode multi-fenêtre utilisable. Aujourd’hui, les développeurs créent les outils nécessaires – la suite Office de Microsoft, Photoshop d’Adobe et autres – pour rendre possible le travail sur un iPad.

Source 1 | 2