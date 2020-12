Microsoft a lancé une nouvelle mise à jour de son application To Do pour les PC Windows 10 et les smartphones Android. La nouvelle mise à jour est accompagnée de diverses corrections de bogues et apporte quelques nouvelles fonctionnalités pour l’application Windows 10 To Do. Sous Windows 10, les utilisateurs peuvent désormais cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône de l’application À faire dans la barre des tâches ou le menu Démarrer et accéder directement aux différentes listes à puce qu’un utilisateur a configurées. La mise à jour Android, en revanche, n’inclut aucune nouvelle fonctionnalité mais corrige plusieurs bugs et introduit de nouvelles améliorations de performances.

Pour les utilisateurs de Windows 10 de l’application Microsoft To Do, la société a également corrigé l’ordre dans lequel les tâches apparaissent dans «Ma journée» lorsqu’elles sont importées en masse. En outre, l’application Windows 10 apporte d’autres corrections de bogues concernant les annonces du narrateur pour les tâches de la liste intelligente planifiée et les problèmes d’accessibilité du clavier dans le volet Suggestions de ma journée. Pour l’application Android to do, Microsoft a apporté des améliorations au comportement de talkback, ainsi que d’autres corrections de bogues. Les utilisateurs peuvent également télécharger la dernière version de l’application de gestion des tâches de Microsoft à partir du Microsoft Store pour Windows et de Google Play Store pour Android.

Cette mise à jour accompagne une nouvelle version de Windows 10 Insider Preview qui a ajouté une nouvelle compétence Cortana qui permet aux utilisateurs de rechercher et d’ouvrir des documents. Les utilisateurs de Windows 10 pourront dire à Cortana de rechercher et d’ouvrir tout fichier ou document qu’ils recherchent sur leur PC Windows 10. Microsoft a également corrigé une multitude de bogues dans la dernière version de Windows 10.