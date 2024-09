Microsoft licencie 650 autres employés de son équipe de jeux vidéo, le patron de Xbox, Phil Spencer, envoie une note au personnel

Microsoft va licencier 650 employés supplémentaires de sa division de jeux, selon une note envoyée par le directeur de Xbox, Phil Spencer, au personnel aujourd’hui, le 12 septembre, et obtenue par IGN.

Dans la note, Spencer a déclaré que ces postes concernaient principalement les fonctions d’entreprise et de soutien, et qu’ils avaient été créés « pour organiser notre entreprise en vue d’un succès à long terme ». Il a précisé qu’aucun jeu, appareil ou expérience n’était annulé et qu’aucun studio n’était fermé dans le cadre de ces coupes budgétaires.

Ces derniers licenciements signifient que Microsoft a licencié 2 550 employés de son activité de jeux depuis l’acquisition d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars en 2023. Dans sa note ci-dessous, Spencer précise que les suppressions d’emplois sont liées à l’acquisition.

Phil Spencer, le patron de Xbox, s’exprime à la gamescom 2024. Crédit image : Microsoft.

L’e-mail de Phil Spencer au personnel est reproduit dans son intégralité ci-dessous :

Au cours de l’année écoulée, notre objectif a été de minimiser les perturbations tout en accueillant de nouvelles équipes et en leur permettant de faire de leur mieux. Dans le cadre de l’harmonisation de notre structure d’équipe post-acquisition et de la gestion de notre activité, nous avons pris la décision de supprimer environ 650 postes au sein de Microsoft Gaming – principalement des fonctions d’entreprise et de soutien – afin d’organiser notre activité pour une réussite à long terme.

Je sais que c’est une nouvelle difficile à entendre. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos collègues qui apprennent qu’ils sont touchés par cette situation. Aux États-Unis, nous les soutenons en leur proposant des indemnités de départ, des soins de santé étendus et des services de reclassement pour les aider dans leur transition. En dehors des États-Unis, les indemnités varient selon le lieu de résidence.

Grâce à ces changements, nos équipes et ressources d’entreprise et de soutien sont alignées sur une croissance future durable et peuvent mieux soutenir nos équipes de studio et nos unités commerciales avec des programmes et des ressources qui peuvent s’adapter à leurs besoins. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l’entreprise, d’autres équipes subissent des répercussions alors qu’elles s’adaptent aux priorités changeantes et gèrent le cycle de vie et les performances des jeux. Aucun jeu, appareil ou expérience n’est annulé et aucun studio n’est fermé dans le cadre de ces ajustements aujourd’hui.

Tout au long de l’histoire de notre équipe, nous avons connu de grands moments et d’autres plus difficiles. Aujourd’hui est l’un de ces jours difficiles. Je sais que vivre d’autres changements comme celui-ci est difficile, mais même dans les moments les plus difficiles, cette équipe a su se rassembler et faire preuve d’attention et de gentillesse les uns envers les autres tout en travaillant pour continuer à offrir à nos joueurs. Nous apprécions votre soutien pendant que nous traversons ces changements et nous vous remercions pour votre compassion et votre respect les uns envers les autres.

Phil

Ces suppressions d’emplois font suite aux 1 900 licenciements déjà spectaculaires opérés par Microsoft dans sa division de jeux vidéo plus tôt cette année, et prolongent la période torride que traverse actuellement l’industrie du jeu vidéo. Microsoft a fermé Tango Gameworks, le développeur de Hi-Fi Rush, et Arkane Austin, le développeur de Redfall, dans le cadre de ces suppressions d’emplois. S’adressant à IGN en juin, Spencer a déclaré : « Je dois gérer une entreprise durable au sein de l’entreprise et la faire grandir, ce qui signifie que je dois parfois prendre des décisions difficiles qui, franchement, ne sont pas des décisions que j’aime, mais des décisions que quelqu’un doit prendre. »

Toutes les franchises de jeux vidéo que Xbox possède après l’acquisition d’Activision Blizzard

Alors que Spencer a insisté sur le fait que la franchise de jeux vidéo de Microsoft « se renforce » et que les joueurs sur la console Xbox « sont aussi nombreux cette année qu’ils ne l’ont jamais été », l’entreprise de jeux propose désormais un certain nombre de ses jeux sur des plateformes concurrentes, notamment la PlayStation 5.

Les ventes de matériel Xbox ont encore chuté au quatrième trimestre de Microsoft, le dernier trimestre financier pour lequel nous disposons de chiffres, tandis que les ventes de contenu de jeu ont de nouveau grimpé en flèche grâce à l’acquisition d’Activision Blizzard par la société. Les revenus du jeu dans leur ensemble semblent se porter plus que bien en termes de comparaison d’une année sur l’autre, établissant même des records trimestriels, mais cela est en grande partie dû au coup de pouce offert par Activision Blizzard (il n’était pas là pour faire de l’argent pour l’entreprise l’année dernière, maintenant il l’est, donc les chiffres ont augmenté). Les revenus du jeu ont augmenté de 44 % d’une année sur l’autre, mais avec 48 points d’impact net de l’acquisition, ce qui indique que les activités de Xbox non liées à Activision Blizzard ne se portent pas aussi bien que l’année dernière. Les revenus du contenu et des services Xbox s’en sortent mieux, en hausse de 61 % d’une année sur l’autre, avec 58 points d’impact net de l’acquisition.

Dans l’ensemble, la division More Personal Computing de Microsoft (qui comprend la Xbox ainsi que d’autres segments tels que Windows) a généré un chiffre d’affaires de 15,9 milliards de dollars, en hausse de 14 % sur un an, au cours du quatrième trimestre.

S’exprimant en août, Spencer a déclaré que l’offensive multiplateforme de Xbox visait en partie à apporter plus d’argent à l’activité de jeux de Microsoft – la pression étant désormais forte pour y parvenir suite à l’acquisition par Microsoft d’Activision Blizzard, le créateur de Call of Duty.

« Nous sommes une entreprise », a déclaré Spencer. « Il est vrai qu’au sein de Microsoft, la barre est haute pour nous en termes de résultats que nous devons fournir à l’entreprise. Nous recevons un niveau de soutien de la part de l’entreprise qui est tout simplement incroyable et nous sommes capables de faire ce que nous voulons. »

« Je me demande donc comment nous pouvons rendre nos jeux aussi performants que possible. Notre plateforme continue de se développer, sur console, sur PC et sur le cloud. Il s’agit simplement d’adopter une stratégie qui fonctionne pour nous. »

Microsoft devrait lancer Call of Duty: Black Ops 6 d’Activision en octobre, premier jeu Call of Duty de la série à être disponible dès le premier jour sur son service d’abonnement Game Pass. Selon de nombreuses rumeurs, Microsoft préparerait une sortie sur console portable Xbox et a annoncé son intention de sortir des consoles Xbox de nouvelle génération. Indiana Jones and the Great Circle sortira sur PC et Xbox en décembre, et une sortie sur PS5 devrait suivre peu après.

Crédit image : Microsoft.

