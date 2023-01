Microsoft licencie 10 000 employés

Microsoft a déclaré mercredi qu’il licenciait 10 000 employés jusqu’au 31 mars alors que le fabricant de logiciels se prépare à une croissance plus lente des revenus. La société prend également une charge de 1,2 milliard de dollars au deuxième trimestre fiscal, ce qui entraînera un impact négatif de 12 cents sur le bénéfice par action.

Alphabet , Amazone et Force de vente font partie des entreprises technologiques qui ont réduit leurs effectifs ces dernières semaines. La contraction survient après que la demande de services de cloud computing et de collaboration a repris alors que les entreprises, les agences gouvernementales et les écoles encourageaient le travail à distance pour réduire l’exposition à Covid.

La hausse des prix a incité les entreprises à devenir plus prudentes dans leurs dépenses technologiques, ce qui a nui aux perspectives des actions technologiques qui ont surperformé les autres secteurs du marché année après année. Maintenant, Microsoft et ses pairs font le point. En juillet, Microsoft a annoncé qu’il supprimerait moins de 1% des employés et, en octobre, il a confirmé une nouvelle série de suppressions d’emplois qui auraient touché moins de 1 000 travailleurs.

“Je suis convaincu que Microsoft en sortira plus fort et plus compétitif”, a déclaré le PDG Satya Nadella aux employés dans une note publiée sur le site de Microsoft. Cette décision réduira le nombre d’employés de Microsoft de moins de 5 %, et certains employés découvriront cette semaine s’ils perdent leur emploi, a-t-il écrit.

Les actions de Microsoft ont légèrement augmenté à l’US Open après l’annonce.

L’ajustement des effectifs touchera toutes les équipes et toutes les zones géographiques, avec plus d’impact sur les ventes et le marketing que sur l’ingénierie, a déclaré un porte-parole de l’entreprise à CNBC dans une interview.

Les employés aux États-Unis qui sont éligibles aux avantages sociaux recevront une indemnité de départ supérieure au marché et six mois de soins de santé et d’acquisition d’actions, ainsi qu’un préavis de 60 jours avant la fin de leur travail, a écrit Nadella.

Nadella a rappelé les tendances du climat des affaires qu’il a décrites ces derniers mois.

“Alors que nous avons vu les clients accélérer leurs dépenses numériques pendant la pandémie, nous les voyons maintenant optimiser leurs dépenses numériques pour faire plus avec moins”, a-t-il écrit. “Nous voyons également des organisations de tous les secteurs et de toutes les régions faire preuve de prudence, car certaines parties du monde sont en récession et d’autres en anticipent une.”

Plus tôt ce mois-ci, Nadella avait indiqué que l’entreprise pourrait devoir faire des ajustements.

“Je pense que pour nous, en tant qu’entreprise mondiale, nous ne serons pas à l’abri de ce qui se passe dans la macro”, a-t-il déclaré dans un entrevue avec CNBC-TV18. “Nous devrons également obtenir notre propre type de concentration opérationnelle pour nous assurer que nos dépenses sont conformes à la croissance de nos revenus.”

Microsoft a appelé à une croissance des revenus de 2% au deuxième trimestre fiscal, ce qui serait le taux le plus lent depuis 2016.

Les licenciements majeurs ne sont pas un exercice annuel pour Microsoft, âgé de 47 ans, mais ils se produisent occasionnellement. En 2017, Microsoft a licencié des milliers d’employés dans le cadre d’une vaste réorganisation de son unité de vente. En 2014, suite à l’acquisition de l’activité appareils et services de Nokia, Microsoft couper 18 000 personnes.

La charge concerne les indemnités de départ, les modifications apportées à la gamme de matériel de l’entreprise et le coût de la consolidation des baux, a écrit Nadella.

“Chacun d’entre nous et chaque équipe de l’entreprise doit relever la barre et faire mieux que la concurrence pour offrir une innovation significative dont les clients, les communautés et les pays peuvent vraiment bénéficier”, a écrit Nadella. “Si nous y parvenons, nous en sortirons plus forts et prospérerons longtemps dans le futur ; c’est aussi simple que cela.”

