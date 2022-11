Microsoft lance une nouvelle application Games for Work pour jouer pendant les réunions d’équipe

La prochaine fois que vous participerez à une réunion Microsoft Teams, il est possible que votre responsable veuille lancer un tournoi de Solitaire. Pourquoi? Microsoft vient de lancer Games for Work, une nouvelle application proposant une gamme de jeux en ligne auxquels les collègues peuvent jouer sur sa plateforme de réunion virtuelle. L’entreprise a annoncé le lancement aujourd’huiindiquant que Microsoft IceBreakers, Wordament, Minesweeper et Solitaire Collection sont disponibles sur l’application.

Développée par Microsoft Casual Games sous Xbox Game Studios, l’application a été conçue dans le but d’encourager les relations d’équipe. « Les jeux favorisent la créativité, la collaboration et la communication de manière puissante et unique, et nous avons hâte de voir comment l’application Games for Work sur Microsoft Teams inspire la productivité et aide à favoriser les relations sur le lieu de travail », a déclaré Jill Braff, directrice générale de Intégrations et jeux occasionnels.

Tous les jeux sont sans publicité et créés pour plusieurs joueurs, permettant à 2 à 250 personnes de participer à la fois. Alors que IceBreakers est conçu pour aider les collègues à se connaître et à favoriser les relations, Solitaire permet aux membres de l’équipe de simplement regarder l’action s’ils choisissent de ne pas participer. Il est livré avec un mode spectateur intégré qui permet aux joueurs actifs et aux téléspectateurs de commenter depuis la ligne de touche. Minesweeper agit comme un exercice géant de résolution de problèmes, et les équipes qui jouent à Wordament peuvent marquer des points pour trouver des mots sur une grille.

Games for Work est disponible sur Microsoft Teams pour les clients éducation et entreprise. La société vise à élargir la sélection de jeux en 2023.