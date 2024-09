Microsoft lance une application Windows pour iPhone, Mac et appareils Android

Microsoft est lancer une application Windows aujourd’hui pour macOS, iOS, iPadOS, les navigateurs Web, les appareils Android et même les PC Windows. L’application Windows est essentiellement un hub pour diffuser une copie de Windows à partir de diverses sources, notamment Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop, etc.

Cette nouvelle application unifiée est en phase de test depuis près d’un an et comprend un écran d’accueil personnalisable, la prise en charge de plusieurs écrans et une redirection USB pour que vous puissiez utiliser des appareils locaux tels que des webcams, des périphériques de stockage et des imprimantes comme s’ils étaient branchés directement sur un PC cloud.