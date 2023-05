Microsoft lance un outil de modération de contenu IA — RT World News

Azure AI Content Safety prétend être capable de détecter des images et du texte « inappropriés » et d’attribuer des scores de gravité

Microsoft a lancé mardi un outil de modération de contenu alimenté par l’intelligence artificielle qui est censé être capable de signaler « inapproprié” images et textes dans huit langues et classement de leur gravité.

Appelé Azure AI Content Safety, le service est «conçu pour favoriser des environnements et des communautés en ligne plus sûrs« , selon Microsoft. Il est également destiné à neutraliser »contenu biaisé, sexiste, raciste, haineux, violent et autodestructeur», a déclaré le géant du logiciel à TechCrunch par e-mail. Bien qu’il soit intégré au tableau de bord Azure OpenAI Service AI de Microsoft, il peut également être déployé dans des systèmes non IA tels que les plateformes de médias sociaux et les jeux multijoueurs.

Pour éviter certains des pièges les plus courants de la modération de contenu IA, Microsoft permet à l’utilisateur de « affiner« Les filtres d’Azure AI pour le contexte et les classements de gravité sont censés permettre un audit rapide par des modérateurs humains. Un porte-parole a expliqué que «une équipe d’experts linguistiques et d’équité» avait conçu les lignes directrices de son programme, «tenant compte de la culture [sic]langue et contexte.”















Un porte-parole de Microsoft a déclaré à TechCrunch que le nouveau modèle était «capable de mieux comprendre le contenu et le contexte culturel” que les modèles précédents, qui échouaient souvent à saisir les indices contextuels, signalant inutilement des éléments bénins. Cependant, ils ont reconnu qu’aucune IA n’était parfaite et « recommander[ed] l’utilisation d’un human-in-the-loop pour vérifier les résultats.”

La technologie qui alimente Azure AI est le même code qui empêche le chatbot AI de Microsoft Bing de devenir voyou – un fait qui pourrait alarmer les premiers utilisateurs du concurrent ChatGPT. Lors de son introduction en février, Bing a tenté de manière mémorable de convaincre les journalistes de quitter leur conjoint, a nié des faits évidents comme la date et l’année, a menacé de détruire l’humanité et a réécrit l’histoire. Après une attention médiatique négative importante, Microsoft a limité les chats Bing à cinq questions par session et 50 questions par jour.

Comme tous les programmes de modération de contenu IA, Azure AI s’appuie sur des annotateurs humains pour étiqueter les données sur lesquelles il est formé, ce qui signifie qu’il est aussi impartial que ses programmeurs. Cela a historiquement conduit à des maux de tête en matière de relations publiques – près d’une décennie après que le logiciel d’analyse d’images AI de Google a qualifié les photos de Noirs de gorilles, la société désactive toujours l’option de rechercher visuellement non seulement les gorilles mais tous les primates, de peur que son algorithme ne signale accidentellement un humain.

Microsoft a licencié son équipe d’éthique et de sécurité de l’IA en mars alors même que le battage médiatique autour de grands modèles de langage comme ChatGPT atteignait son paroxysme et que la société elle-même investissait des milliards de dollars supplémentaires dans son partenariat avec le développeur du chatbot OpenAI. La société a récemment consacré plus de personnel à la poursuite de l’intelligence artificielle générale (AGI), dans laquelle un système logiciel devient capable de concevoir des idées qui n’y ont pas été programmées.