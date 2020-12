Nous utilisons tous de nombreux outils et services en ligne pour des besoins professionnels et personnels de nos jours. Bien que les outils en ligne soient faciles à utiliser et permettent de gagner du temps dans la plupart des cas, ils s’accompagnent également du fardeau supplémentaire de se souvenir d’une multitude de mots de passe. C’est ici qu’interviennent les applications de gestion de mots de passe. Certains des gestionnaires de mots de passe les plus courants sont NordPass, 1Password, etc. Cependant, la plupart des applications de gestion de mots de passe courantes proviennent de développeurs tiers, que plusieurs utilisateurs utilisent différemment en raison de problèmes de confidentialité des données. Maintenant, Microsoft a lancé son propre gestionnaire de mots de passe pour les appareils mobiles Edge, Chrome et Android et iOS.

Cependant, le gestionnaire de mots de passe de Microsoft n’est pas une application autonome et est intégré à l’application Authenticator de Microsoft qui est utilisée pour l’authentification à deux facteurs. Comme d’autres gestionnaires de mots de passe, le gestionnaire de mots de passe Microsoft peut remplir automatiquement les mots de passe dans les applications ou les sites Web sur les smartphones iOS et Android. Les mots de passe du gestionnaire de mots de passe Microsoft sont synchronisés à partir du navigateur Microsoft Edge et peuvent être partagés sur plusieurs appareils à l’aide d’un compte Microsoft. Les utilisateurs peuvent également synchroniser ces mots de passe avec Google Chrome, mais cela nécessite une nouvelle extension Microsoft Autofill. Cela synchronisera tous les mots de passe stockés dans le compte Microsoft d’un utilisateur.

Des rapports ont également suggéré que Microsoft créerait également à l’avenir un gestionnaire de mots de passe complet pour son service grand public Microsoft 365. La fonction de remplissage automatique sera utile pour les utilisateurs de comptes Microsoft travaillant sur plusieurs appareils. Cependant, en tant que gestionnaire de mots de passe autonome, il est toujours conseillé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe complet comme 1Password ou LastPass.

Le nouveau gestionnaire de mots de passe Microsoft est actuellement disponible en tant qu’aperçu dans Microsoft Authenticator, avec la fonction de remplissage automatique. La saisie automatique ne fonctionne qu’avec les comptes Microsoft grand public et est désactivée pour les utilisateurs d’entreprise qui utilisent l’application pour la connexion par téléphone ou l’authentification multifacteur.