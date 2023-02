Microsoft lance un Bing alimenté par l’IA

Cela a été quelques mois difficiles pour l’industrie de la technologie. Il y a eu des dizaines de milliers de licenciements, des centaines de milliards de valeur perdue à Wall Street et un scandale très médiatisé dans une société de cryptographie qui a ébranlé la foi dans ce jeune marché.

Mais dans un centre de conférence sur le campus tentaculaire de Microsoft, mardi était un moment de fanfaronnade. Des dirigeants et des ingénieurs de Microsoft et d’un petit laboratoire de recherche partenaire appelé OpenAI ont dévoilé un nouveau moteur de recherche Internet et un navigateur Web qui utilisent la prochaine itération de la technologie d’intelligence artificielle qui, selon de nombreux acteurs de l’industrie, pourrait être la clé de son avenir.

Cette nouvelle intelligence artificielle est devenue une fascination pour des millions de personnes il y a deux mois lorsque OpenAI a lancé un chatbot appelé ChatGPT. Capable de répondre aux questions, d’écrire de la poésie et de riffer sur presque tous les sujets qui lui sont proposés, ChatGPT a procuré à l’industrie technologique une bouffée d’excitation au milieu de sa plus grande contraction d’emplois depuis au moins 15 ans.

L’enthousiasme autour de la technologie d’OpenAI – ainsi que le travail de plusieurs concurrents qui devraient bientôt arriver sur le marché – rappelle aux vétérans de la technologie d’autres moments qui ont bouleversé la Silicon Valley, du premier iPhone et du moteur de recherche Google au navigateur Web Netscape qui a ouvert la voie à la commercialisation d’Internet.