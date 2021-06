Microsoft lance le service Xbox Cloud Gaming pour la télévision

Sezgin Pancar | Agence Anadolu via Getty Images

Microsoft développe un matériel de streaming dédié que les gens pourront connecter à leur téléviseur pour utiliser son service de jeu en nuage de type Netflix.

La société parie que l’avenir des jeux vidéo sera un modèle par abonnement où les gens paient une certaine somme d’argent chaque mois pour avoir accès à une pléthore de titres.

Son service Xbox Game Pass fait exactement cela, offrant un accès à une bibliothèque de jeux développés à la fois en interne et par des studios tiers.

Il s’agit principalement de téléchargements numériques, mais l’année dernière, le streaming a été ajouté avec la sortie publique de Xbox Cloud Gaming par Microsoft. La fonctionnalité est un peu comme un « Netflix pour les jeux », permettant aux joueurs de jouer à des jeux hébergés sur des serveurs distants, puis diffusés aux utilisateurs sur Internet.

Un certain nombre d’autres sociétés ont lancé des services de streaming de jeux similaires, notamment Google avec Stadia et Amazon avec Luna.

Désormais, Microsoft vise à étendre son produit de jeu en nuage à d’autres plates-formes. Il a commencé à déployer Xbox Cloud Gaming pour certains utilisateurs via un navigateur Web sur iPhones, iPads et PC en avril (Microsoft n’a pas pu lancer une application mobile appropriée pour les jeux en nuage sur les appareils Apple en raison d’un différend sur les politiques de l’App Store). Et jeudi, la société a annoncé qu’elle souhaitait également étendre le service aux téléviseurs.

L’une des façons dont il envisage de le faire est de s’associer à des fabricants pour ajouter des jeux en nuage aux téléviseurs intelligents. Mais Microsoft développe également des appareils de streaming que les utilisateurs peuvent brancher sur leur téléviseur ou leur écran d’ordinateur pour diffuser des jeux depuis le cloud. La société n’a pas précisé à quoi pourraient ressembler ces appareils, bien que cela rappelle les dongles Fire TV d’Amazon et Chromecast de Google, qui prennent désormais tous deux en charge les jeux en nuage.

En outre, Microsoft affirme travailler avec des opérateurs de téléphonie mobile comme Telstra en Australie pour proposer de nouveaux modèles d’abonnement Xbox. Il étend également le cloud gaming à quatre nouveaux pays – l’Australie, le Brésil, le Mexique et le Japon – plus tard cette année, et vise à lancer publiquement la version basée sur navigateur du logiciel à tous les membres de son abonnement Xbox Game Pass Ultimate de 15 $ par mois dans les prochaines semaines.

Microsoft a annoncé son intention d’ajouter des jeux en nuage à sa nouvelle console Xbox Series X, lancée en novembre dernier pour concurrencer la PlayStation 5 de Sony. Au cours des prochaines semaines, la société mettra également à niveau les serveurs qui alimentent son service de jeux en nuage à partir de son ancienne Xbox. Un matériel pour la Xbox Series X.

Microsoft est en concurrence agressive avec Sony en matière de jeux. Mais il adopte une stratégie différente de celle de son homologue japonais. Alors que Sony est connu pour ses exclusivités à succès qui ne peuvent être jouées que sur une console PlayStation, Microsoft se concentre sur l’intégration de ses services Xbox sur plusieurs plates-formes, y compris mobile et PC.

Microsoft a intensifié ses investissements dans les jeux vidéo, achetant le studio emblématique Bethesda pour 7,5 milliards de dollars dans le cadre de sa plus grande acquisition liée aux jeux vidéo à ce jour.

La société organise un événement conjoint avec Bethesda dimanche dans le cadre de la conférence sur les jeux E3 pour présenter de nouveaux jeux, les fans spéculant qu’ils révéleront des détails sur un jeu de science-fiction très attendu appelé Starfield.