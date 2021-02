Microsoft propose son propre système de gestion des mots de passe pour les modèles Android et iPhone dans le cadre de la dernière application Microsoft Authenticator. La société étend la même prise en charge pour les PC Windows et macOS avec une nouvelle extension de saisie automatique pour le navigateur Google Chrome. La société explique que si un utilisateur qui a enregistré le mot de passe d’une plate-forme sous un compte Microsoft sur le navigateur Microsoft Edge, le mot de passe sera synchronisé avec l’application Authenticator ou l’extension Chrome. De même, si un mot de passe est enregistré sur l’application Authenticator ou l’extension de saisie automatique, les utilisateurs peuvent le synchroniser avec le navigateur Edge. Notamment, pour les appareils Apple tels que les Mac, iPhone, iPad, la société fournit déjà le système natif iCloud Keychain qui agit comme un gestionnaire de mots de passe.

Les gestionnaires de mots de passe – qu’il s’agisse d’applications de première partie ou de troisième partie comme LastPass et 1Password – sont des moyens efficaces d’enregistrer les mots de passe qui éliminent les tracas liés à la mémorisation des informations de connexion lors de l’utilisation de plusieurs appareils. Microsoft explique également dans un article de blog: «L’expérience de saisie automatique des mots de passe est intuitive et s’intègre parfaitement dans votre flux de connexion. Lorsque vous visitez un site ou une application pour lequel vous avez enregistré un mot de passe, Authenticator propose de le remplir automatiquement. Pour exporter des mots de passe ou se connecter des informations d’identification du compte Microsoft vers l’application Microsoft Authenticator ou l’extension Autofill Chrome, les utilisateurs devront ouvrir le navigateur Microsoft Edge> Paramètres et plus> Paramètres> Profil> Mot de passe> Hit Export.

La nouvelle mise à jour de Microsoft aiderait particulièrement les utilisateurs Apple qui apprécient les applications tierces comme Chrome pour ordinateur de bureau et l’application Authenticator pour iPhone. De même, les utilisateurs de smartphones Android et de PC Windows peuvent également profiter du système de gestion des mots de passe de Microsoft.

Fait intéressant, Apple étend également son gestionnaire de mots de passe iCloud aux PC Windows sous la forme d’une extension Chrome. La semaine dernière, le géant de la technologie basé à Cupertino a déployé l’extension iCloud Passwords Chrome pour les PC Mac qui synchronise les mots de passe entre plusieurs appareils. Les extensions iCloud Keychain et Microsoft Autofill peuvent être téléchargées gratuitement via Google Chrome Store.