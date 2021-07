Microsoft lance la première bêta de Windows 11

Il n’y aura pas de nouvelle version du canal de développement de Windows 11 cette semaine, mais il y a quelque chose de mieux – la première version bêta est maintenant en ligne. Microsoft recommande à ceux qui étaient assez curieux d’installer les premières versions de développement, mais qui préféreraient quelque chose de plus stable, de passer au canal bêta.

Normalement, cela nécessiterait une réinstallation complète, mais pour une durée limitée, vous pourrez passer du canal Dev au canal Beta. Accédez à Windows Update > Programme Windows Insider pour effectuer le changement.

Notez que Windows 11 est toujours en cours de développement actif et bien que les versions bêta devraient être assez fiables et sans problème (certainement plus que les versions du canal Dev), elles ne conviennent toujours pas à la plupart des gens pour les installer sur leur ordinateur principal. Voici un bref aperçu de ce que sont les trois canaux :

Si vous n’exécutez pas la version Dev, mais que vous souhaitez essayer la version bêta, vous devez toujours vous inscrire au programme Windows Insiders. Naturellement, votre ordinateur doit répondre aux Configuration requise et de nombreux processeurs relativement nouveaux ne le font pas.

Si vous avez manqué tous les rapports sur les nouveautés de Windows 11, consultez ce post pour un aperçu, celui-ci couvre les changements les plus récents. La version stable de Windows 11 est provisoirement prévue pour une sortie en octobre.

