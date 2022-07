Microsoft lance la fonctionnalité vidéo Viva Engage with Stories

Microsoft a annoncé mardi Viva Engage, un nouveau portail à venir sur l’application de communication Teams qui permettra aux collègues de partager des histoires vidéo documentant leurs activités.

Cela pourrait donner plus de vie à Teams. L’application de chat comptait plus de 270 millions d’utilisateurs actifs par mois en janvier. C’est la pièce maîtresse de Microsoft Office, qui contribue à près de 23 % des 49 milliards de dollars de revenus trimestriels de l’entreprise.

Des fonctionnalités similaires sont apparues plus tôt sur Snapchat, Instagram, Twitter et même LinkedIn, propriété de Microsoft. Twitter et LinkedIn ont tous deux interrompu leurs fonctionnalités d’histoires en 2021.

Mais au sein des entreprises et des gouvernements, la communication n’est pas toujours colorée. Les travailleurs ont tendance à communiquer par e-mails, documents, feuilles de calcul et présentations. Le changement de Microsoft peut rendre les choses un peu plus vivantes, en particulier pour les jeunes qui ont l’habitude de découvrir ce qui se passe à l’aide de vidéos courtes.

“Il y avait un réel intérêt à utiliser la vidéo comme moyen plus riche d’exprimer des messages et des pensées au sein d’une organisation, que ce soit juste pour faire avancer votre équipe, qu’il s’agisse de capturer ou d’enregistrer des réunions, ou que ce soit à un niveau plus large dans une organisation, ” Dan Holme, chef de produit pour Viva Engage, a déclaré lundi dans une interview à CNBC. “Parce que la vidéo permet aux gens d’exprimer les choses avec leur propre voix et capture un langage corporel et des signaux beaucoup plus riches.”

Viva Engage remplacera l’application Communautés qui a introduit le réseau social Yammer orienté entreprise dans Teams, suite à l’acquisition de Yammer par Microsoft pour 1,2 milliard de dollars en 2012. Les utilisateurs pourront enregistrer des histoires à diffuser sur Viva Engage avec des webcams PC de haute qualité, ou ils peut utiliser les applications Teams ou Yammer pour les appareils mobiles, a déclaré Holme.

Il a déclaré qu’il serait possible d’intégrer des fichiers PowerPoint ou un lien Web – comme une histoire Instagram ou une vidéo TikTok – dans une histoire, mais il n’y a pas encore de moyen de partager une histoire de Viva Engage vers Instagram ou TikTok.

Au sein de Microsoft, les dirigeants publient régulièrement des articles sur Viva Engage sur les développements récents, tels que les réunions avec les clients ou leurs sorties du week-end, a déclaré Holme. Les membres d’une organisation peuvent suivre leurs pairs pour voir des vidéos sur un carrousel sur Viva Engage. Le logiciel proposera des histoires recommandées par d’autres collègues, et les utilisateurs pourront commenter ou ajouter des réactions emoji.

La fonctionnalité fonctionne différemment que sur d’autres services comme Instagram ou Snapchat. Il n’y a aucun moyen de limiter la circulation d’une histoire vidéo à un petit groupe de collègues. Et l’histoire ne disparaîtra pas après 24 heures. La vidéo est visible sur la page d’un créateur jusqu’à ce qu’elle soit supprimée.

Plutôt que d’évaluer le succès en comptant simplement les utilisateurs actifs – une approche courante dans les réseaux sociaux ciblant les consommateurs – Microsoft prête attention, entre autres, à l’activité de suivi et de création. “Nous voulons voir les gens se connecter réellement, puis voir le résultat de cette connexion”, a déclaré Holme.

La fonctionnalité d’histoires sera disponible dans Teams sans frais supplémentaires en plus des abonnements Office plus tard cet été. Il sera éventuellement lancé dans les applications Outlook et Yammer de Microsoft, a indiqué la société.

