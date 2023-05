Microsoft lance Fabric incluant Copilot pour Power BI

Scott Guthrie, vice-président exécutif du groupe cloud et intelligence artificielle de Microsoft, prend la parole lors du Microsoft CIO Summit à Redmond, Washington, le 1er février 2023.

Microsoft L’investissement considérable de dans les chatbots d’intelligence artificielle trouve son chemin dans l’analyse des données.

Suite à son investissement annoncé de 13 milliards de dollars dans OpenAI et à ses premiers efforts pour intégrer la technologie d’intelligence artificielle dans son moteur de recherche Bing et d’autres produits comme le courrier électronique, Word et Excel, Microsoft déploie un chatbot – ou Copilot – qui permettra aux utilisateurs de donner un sens à informations stockées dans les bases de données de l’entreprise

actualités liées à l’investissement

Au-delà du chatbot, Microsoft lance une nouvelle marque appelée Fabric, qui regroupera sept produits de données sous une même enseigne. C’est similaire à l’introduction de la suite logicielle de productivité Office en 1990, et Microsoft vante les opportunités d’économies à un moment où les clients se serrent la ceinture.

Fabric est conçu pour qu’un client puisse stocker une seule copie de données et l’utiliser dans plusieurs programmes. Par exemple, les données peuvent être exploitées dans Synapse Data Science pour collaborer sur des modèles d’IA et le logiciel d’intelligence d’affaires Power BI pour créer des graphiques et des tableaux de bord.

« Vous disposez d’un compteur, de sorte que si votre système de BI est sous-utilisé, vous pouvez le dépenser pour d’autres parties, ou si votre entrepôt de données est sous-utilisé, vous pouvez le dépenser pour votre compteur de BI », a déclaré Scott Guthrie, vice-président exécutif de Microsoft. groupe cloud et IA. « Vous n’avez pas à tout payer séparément. Et je pense que cela permet finalement aux clients de réaliser des économies assez importantes. »

Un seul copilote sera disponible pour les outils du portefeuille Microsoft Fabric, qui comprend Data Factory, Synapse Data Engineering, Synapse Data Warehousing, Synapse Real-Time Analytics et un nouvel outil de surveillance appelé Data Activator, en plus de Power BI et Synapse Data Science, a déclaré un porte-parole de Microsoft.

La nouvelle technologie ne nécessite pas d’expertise technique pour fonctionner. Tout le monde peut ouvrir Power BI et saisir une idée de rapport dans Copilot, ou cliquer sur une poignée d’idées générées automatiquement. Après qu’un écran rempli de graphiques ajustables s’affiche, l’utilisateur peut saisir une question sur les données et recevoir une réponse en anglais simple.

Plus tôt ce mois-ci, Force de vente annoncé Tableau GPTqui pourra créer des graphiques en réponse à des invites textuelles.

Arun Ulagaratchagan, vice-président d’entreprise pour les données Azure chez Microsoft, a déclaré que Fabric est « plus complet que ce qui a été annoncé sur le marché jusqu’à présent ». Il a déclaré que Copilot pourra écrire des formules à l’aide du langage Microsoft Data Analysis Expressions dans Power BI.

Les données pour Fabric seront hébergées dans un système de stockage unique appelé OneLake, auquel les utilisateurs pourront accéder en tant que fichiers locaux sur des PC, de la même manière que le service de synchronisation et de partage de fichiers OneDrive de Microsoft fonctionne pour les abonnés au logiciel de productivité Microsoft 365. Les utilisateurs peuvent afficher et agir sur les données stockées dans Amazone S3 et Google Google Cloud Storage de Cloud Platform, et ils n’auront pas besoin de faire de copies.

Boris Evelson, analyste chez Forrester, chercheur en technologie, a déclaré que sur la base de la façon dont Microsoft a construit l’architecture technologique, cela « les aidera certainement à obtenir une plus grande part de marché ».

Ulagaratchagan a déclaré que Microsoft avait commencé à travailler sur Fabric il y a deux ans. La société n’a pas encore finalisé les prix.

Mardi également, Microsoft a annoncé qu’il lancerait en juin un aperçu d’un copilote Windows dans son système d’exploitation Windows 11.

« Tout comme vous le feriez avec Bing Chat, vous pouvez poser à Windows Copilot une gamme de questions allant des plus simples aux plus complexes », a écrit Panos Panay, directeur des produits de Microsoft, dans un article de blog.

MONTRE: Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, sur la relation OpenAI, l’IA générative et l’accord Microsoft-Activision