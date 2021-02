Dans une interview pour Le New York Times, Mike Spencer, responsable des relations avec les investisseurs de Microsoft, a déclaré que la société s’attend à continuer à lutter avec l’approvisionnement de la Xbox Series X au moins jusqu’en juin de cette année.

Des rapports antérieurs indiquaient que les problèmes de pénurie continueraient jusqu’en avril, mais il est maintenant clair que la situation ne s’améliorera pas au premier semestre de cette année. En plus de l’épidémie de COVID-19 l’année dernière, les scalpers contribuent également largement au problème. Les détaillants et les consommateurs ne peuvent pas mettre la main sur les GPU et les consoles de la génération actuelle, ce qui entraîne des prix incroyablement élevés.

Les analystes du secteur et même Lisa Su, PDG d’AMD, affirment que ce sera la norme pendant la majeure partie de 2021. Vous devrez donc soit attendre pour mettre à niveau votre PC ou votre console, soit creuser profondément dans vos poches et obtenir quoi vous avez besoin bien au-dessus du PDSF.

