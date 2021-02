Microsoft a déclaré que son comité d’action politique interdirait tous les dons aux législateurs républicains qui ont refusé de certifier la victoire électorale de Joe Biden, tout en annonçant un changement d’orientation vers la «promotion de la démocratie».

Le géant de la technologie a déclaré vendredi qu’il modifierait un changement de politique introduit le mois dernier en gelant toutes les contributions politiques, en maintenant l’interdiction pour les sceptiques électoraux du GOP, ainsi que pour ceux dont les organisations affiliées font écho aux allégations de fraude électorale généralisée, jusqu’en 2022 au moins.

«Nous suspendrons les contributions pendant la durée du cycle électoral 2022 à tous les membres du Congrès qui ont voté pour s’opposer à la certification des électeurs» Fred Humphries, vice-président des affaires gouvernementales américaines de la société, a déclaré dans un communiqué à Microsoft «Communauté PAC.»

Nous suspendrons également les contributions pour la même période pour les représentants de l’État et les organisations qui ont soutenu de telles objections ou ont suggéré que l’élection soit annulée.

Microsoft a rejoint une litanie de géants d’entreprise pour interrompre les dons au même groupe de législateurs républicains à la suite de l’émeute du 6 janvier à Capitol Hill, qui a vu un essaim de partisans de Trump forcer l’entrée dans les couloirs du Congrès alors que les législateurs se réunissaient pour certifier l’élection de Biden la victoire. Parmi ceux qui ont coupé le robinet d’argent, il y avait des institutions financières comme Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, la State Street Corporation, Commerce Bank et Mastercard. Des entreprises telles qu’Amazon, Marriott, Nike, la Blue Cross Blue Shield Association, AT&T et Google ont également rejoint la pile.

Outre la suspension en cours des dons, Microsoft a également indiqué qu’il créerait un nouveau projet baptisé le «Démocratie en avant Initiative», qui jettera de l’argent sur « Un travail qui abordera les questions et les politiques qui sont importantes pour la préservation et la promotion de la démocratie. » Bien que la société ait donné peu de détails sur ce que cela pourrait impliquer, elle a déclaré qu’elle poursuivrait «Transparence publique, réforme du financement des campagnes et droits de vote.»

Dans le cadre du nouveau relooking progressif de Microsoft PAC, il a déclaré qu’il atteindrait «D’autres entreprises et organisations qui souhaitent renforcer la démocratie», suggérant qu’elle s’associerait à d’autres entreprises pour mettre en œuvre sa vision «démocratique» – qui n’a apparemment pas sa place pour les 147 législateurs républicains qui ont remis en question le résultat des dernières élections.

