Microsoft intègre son assistant Copilot AI directement dans Windows 11

Microsoft a commencé à créer une interface de chat IA directement dans son produit logiciel le plus important, a annoncé mardi la société. L’outil effectuera des tâches telles que résumer des documents, suggérer de la musique, offrir une assistance technique pour votre PC et répondre aux questions que vous pourriez poser à un moteur de recherche ou à un chatbot IA.

Windows Copilot devrait arriver dans une version d’aperçu de Windows en juin via une icône dans la barre des tâches qui ressemble à une boucle de ruban bleu. Cliquer dessus ouvre une barre latérale d’interface de discussion où vous pouvez taper des questions ou des invites comme « activer le mode sombre » et cliquer sur des boutons pour prendre des mesures.

C’est une nouvelle étape majeure dans l’adoption par Microsoft de la technologie d’intelligence artificielle. Auparavant, la société l’avait intégré à son moteur de recherche Bing et à son navigateur Web Edge, mais Windows est utilisé par des millions de personnes supplémentaires et pendant de nombreuses heures par jour.

« Nous amenons le copilote sur la plus grande toile de toutes, Windows », a déclaré le PDG Satya Nadella lors de son Conférence des développeurs Microsoft Build.

Et le changement reflète un sérieux croissant dans l’IA moderne. Google a commencé à intégrer l’IA directement dans ses services les plus importants, comme la recherche, Gmail et Docs. Adobe a publié mardi une version bêta de Photoshop qui utilise l’IA pour générer de nouvelles images. L’IA reste expérimentale, mais n’est plus à la périphérie des plus grands produits technologiques du monde.

Microsoft intègre également sa technologie de copilote dans sa suite d’outils de productivité Office.