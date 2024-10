Microsoft, Google et Amazon se tournent vers l’énergie nucléaire pour alimenter le boom de l’IA

Le courant24h10L’IA a besoin de beaucoup de puissance. Alors Google passe au nucléaire

Les grandes entreprises technologiques se démènent pour conclure des contrats dans le domaine de l’énergie nucléaire d’une valeur de plusieurs milliards de dollars afin de répondre aux demandes croissantes de l’intelligence artificielle (IA) générative – mais les critiques affirment qu’elles doivent repenser cela et ralentir.

« Les entreprises technologiques ont réussi beaucoup de choses simplement parce qu’il s’agit d’un nouveau domaine », a déclaré Sasha Luccioni, chercheuse en IA et responsable du climat chez HuggingFace, développeur d’IA basé à New York. Le courant l’hôte invité Peter Armstrong.

« L’approche tend à être : « avance vite et casse les choses », en les start-up et la Silicon Valley. Et donc ce qui m’inquiète, c’est cette approche transposée à l’énergie nucléaire, car l’énergie nucléaire est quelque chose qui demande beaucoup de soin. »

En septembre, Microsoft a annoncé son intention d’acheter de l’électricité à la centrale de Three Mile Island, en Pennsylvanie, où s’est produit le pire accident nucléaire de l’histoire des États-Unis en 1979. Le site a fermé son unité opérationnelle restante en 2019 mais prévoit de rouvrir pour ce projet.

La semaine dernière, Google a annoncé un accord avec la startup nucléaire Kairos Power, achetant 500 mégawatts d’électricité provenant de sept petits réacteurs modulaires (SMR) qui n’ont pas encore été construits. Et il y a quelques jours à peine, Amazon a conclu un accord similaire avec la startup X-Energy.

Petits réacteurs modulaires sont considérés comme plus sûrs que les centrales nucléaires traditionnelles en raison de leur taille et de leur puissance de production plus petites, selon les partisans de la technologie. Ils sont également présentés comme moins chers et plus rapides à construire, ce qui devrait idéalement fournir aux entreprises technologiques une source d’énergie renouvelable – dans le cas de Google, dès 2030.

Les entreprises se précipitent vers le nucléaire parce qu’elles utilisent désormais de manière exponentielle plus d’énergie, en raison de la recrudescence de l’utilisation de l’IA générative. Les deux Microsoft et Google n’ont pas atteint leurs objectifs de zéro émission nette pour 2024 — une première, car ces entreprises ont tendance à se fixer des objectifs qu’elles peuvent atteindre, selon Luccioni.

« Cette année, ils se disent : « Oh, oups, l’IA nous a surpris », a-t-elle déclaré.

Certains voient les investissements de Microsoft, Google et Amazon dans l’énergie nucléaire comme une étape positive vers la réduction des émissions des grandes technologies.

« Je pense que tout cela est formidable pour l’environnement », a déclaré Jacopo Buongiorno, professeur de sciences et d’ingénierie nucléaires et directeur du Center for Advanced Nuclear Energy Systems du MIT.

Quelle puissance l’IA générative utilise-t-elle ?

L’IA générative peut créer du texte ou du multimédia tel que des images, de la musique ou des vidéos en fonction de la demande d’un utilisateur pour une recette de dîner ou quelque chose de plus technique, comme une lettre d’offre de maison pour gagner une guerre d’enchères.

Les systèmes sont formés sur de grands ensembles de données et programmés avec des règles et des algorithmes spécifiques. Ainsi, à chaque demande, l’IA identifie des modèles afin de fournir une réponse.

« Ils essaient d’intégrer cela dans tout ce qui bouge, tout ce avec quoi un client peut interagir », a déclaré Luccioni à propos des grandes entreprises technologiques.

L’IA générative nécessite plus d’énergie pour fonctionner que, par exemple, diffuser des émissions et faire défiler votre flux de médias sociaux, explique Luccioni, qui a étudié les coûts environnementaux de l’IA et est développe actuellement un système de notation pour la technologie .

En d’autres termes, une requête ChatGPT consomme autant d’électricité qu’une ampoule doit rester allumée pendant 20 minutesselon un chercheur cité par NPR.

Luccioni affirme que les entreprises devraient être obligées de divulguer la quantité d’énergie utilisée par leur technologie d’IA et de permettre aux utilisateurs de refuser de l’utiliser.

Une fois qu’il y aura plus d’informations sur la consommation d’énergie de l’IA générative, elle affirme que les gouvernements seront en mesure d’élaborer une réglementation autour de son utilisation.

« Nous devrions freiner la demande », a-t-elle déclaré.

Au lieu de cela, à mesure que la demande augmente, les entreprises technologiques investissent dans l’énergie nucléaire et construisent davantage de centres de données d’IA, qui sont des méga-entrepôts remplis de serveurs, de routeurs et de systèmes de refroidissement qui alimentent l’IA.

« Il y aura quelques années où la demande dépassera tout type d’offre d’énergie renouvelable », a déclaré Luccioni.

« Une source d’énergie idéale » : professeur en énergie nucléaire

Les entreprises technologiques recherchent activement pour une source d’énergie renouvelable pour soutenir la croissance rapide de l’IA générative. En 2023, Google a construit un projet de géothermie au Nevada pour alimenter ses centres de données à proximité. Et Amazon est récemment devenu le premier acheteur mondial d’énergie solaire et éolienne.

« L’utilisation de réacteurs nucléaires est presque une source d’énergie idéale », a déclaré Buongiorno. « Et c’est parce que les réacteurs nucléaires produisent de l’électricité 24h/24 et 7j/7. »

Buongiorno estime qu’il est « tout à fait réaliste » que l’énergie nucléaire fonctionne en permanence, sans émissions de carbone. Il affirme que les petits réacteurs modulaires que les entreprises utiliseront produisent moins d’énergie que les plus gros réacteurs actuellement sur le réseau, mais sont suffisamment fiables pour alimenter les centres de données qui effectuent les calculs d’IA.

En comparaison, les énergies éolienne et solaire doivent être sauvegardées par des batteries de stockage d’énergie, ce qui augmentera le coût et l’utilisation des terres associés à cette production d’électricité, a déclaré Buongiorno.

« Construire une nouvelle centrale nucléaire coûte cher. La bonne nouvelle est qu’une fois que vous l’avez construite et amortie, le coût marginal d’exploitation et de maintenance ainsi que le combustible sont en réalité assez faibles et prévisibles sur des décennies. »

Quant aux inquiétudes concernant les radiations des SMR, Buongiono affirme n’en avoir « pratiquement aucune », en raison de leur taille et de leur production d’énergie inférieures à celles des centrales nucléaires conventionnelles.

Ils disposent également de « systèmes de sécurité passive », selon un partisan de l’investissement du Canada dans les PRM.

« Si les choses tournent mal, aucune intervention humaine n’est nécessaire, les choses s’arrêtent simplement. Et c’est probablement l’une des plus grandes différences. » Rumina Velshi, ancienne présidente et directrice générale de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, a déclaré à l’émission CBC Edmonton AM plus tôt ce mois-ci.

Le réacteur de Three Mile Island devrait être de nouveau opérationnel d’ici 2028, en attendant l’approbation de la Commission américaine de réglementation nucléaire. L’accord de Google avec Kairos Power prévoit que le premier SMR soit prêt d’ici 2030, alors qu’Amazon et X-Energy prévoient pour 2039.

Cependant, le premier projet SMR en Amérique du Nord est actuellement en construction, exploité par Ontario Power Generation (OPG). à l’usine de Darlington à Clarington, en Ontario . Il devrait être le premier en Amérique du Nord à être mis en ligne et devrait devenir opérationnel d’ici 2029.

« Si l’investissement est là, si le besoin est là, si la demande est là, c’est tout à fait réalisable », a déclaré Buongiorno.