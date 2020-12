Des géants de la technologie, dont Microsoft et Google, ont rejoint lundi la bataille juridique de Facebook contre la société de piratage NSO, déposant un mémoire à l’amicus devant un tribunal fédéral qui avertissait que les outils de la société israélienne étaient «puissants et dangereux».

Le mémoire, déposé devant la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit, ouvre un nouveau front dans le procès de Facebook contre NSO, qu’il a déposé l’année dernière après avoir révélé que la société de cybersurveillance avait exploité un bogue dans la messagerie instantanée appartenant à Facebook. programme WhatsApp pour aider à surveiller plus de 1 400 personnes dans le monde.

NSO a fait valoir que, dans la mesure où elle vend des outils de cambriolage numérique aux services de police et d’espionnage, elle devrait bénéficier de «l’immunité souveraine» – une doctrine juridique qui protège généralement les gouvernements étrangers des poursuites. NSO a perdu cet argument dans le district nord de la Californie en juillet et a depuis fait appel au neuvième circuit pour que la décision soit annulée.

Microsoft, Google, Cisco, propriété d’Alphabet, VMWare, propriété de Dell Technologies et l’Internet Association basée à Washington, ont uni leurs forces avec Facebook pour argumenter contre cela, affirmant que l’octroi d’une immunité souveraine à NSO entraînerait une prolifération de technologies de piratage et «davantage de gouvernements étrangers avec des outils de cybersurveillance puissants et dangereux. »

Cela à son tour «signifie considérablement plus d’opportunités pour que ces outils tombent entre de mauvaises mains et soient utilisés de manière néfaste», soutient le mémoire.

NSO – qui n’a pas immédiatement renvoyé un message demandant un commentaire – fait valoir que ses produits sont utilisés pour lutter contre la criminalité. Mais des défenseurs des droits humains et des technologues dans des endroits tels que le Citizen Lab de Toronto et Amnesty International de Londres ont documenté des cas dans lesquels la technologie NSO a été utilisée pour cibler des journalistes, des avocats et même des nutritionnistes faisant pression pour des taxes sur les boissons gazeuses.

Citizen Lab a publié dimanche un rapport alléguant que la technologie de piratage téléphonique de NSO avait été déployée pour pirater trois douzaines de téléphones appartenant à des journalistes, producteurs, présentateurs et dirigeants de la chaîne de télévision basée au Qatar Al Jazeera, ainsi qu’un appareil appartenant à un journaliste à Londres. télévision basée sur Al Araby.

Les logiciels espions de NSO étaient également liés au meurtre du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi, assassiné et démembré au consulat saoudien à Istanbul en 2018. L’ami de Khashoggi, le blogueur vidéo dissident Omar Abdulaziz, a longtemps soutenu que c’était la capacité du gouvernement saoudien à voir leurs messages WhatsApp qui ont conduit à sa mort.

NSO a nié avoir piraté Khashoggi, mais a jusqu’à présent refusé de dire si sa technologie était utilisée pour espionner d’autres personnes dans son cercle.