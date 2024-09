Microsoft Gaming va licencier 3 % de ses effectifs mondiaux, soit environ 650 employés, dans le cadre de réductions supplémentaires après la disparition d’Activision Blizzard

Mise à jour: Selon Variety, Microsoft Gaming a réduit son équipe de « Call of Duty : Warzone Mobile » dans le cadre de sa nouvelle vague de licenciements, en licenciant certains de ses employés et en en transférant d’autres vers d’autres projets au sein d’Activision. De plus, l’équipe derrière « Warcraft Rumble » de Blizzard, récemment lancé, subira également des coupes, ce qui, selon certaines sources, résulte du choix de Microsoft de condenser le personnel maintenant que le jeu est opérationnel.

Microsoft Gaming va licencier environ 650 employés, soit 3 % de l’effectif mondial du propriétaire de la Xbox, dans le cadre d’une nouvelle série d’éliminations suite à la finalisation l’année dernière de son acquisition d’Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars.

Les coupes auront principalement un impact sur le personnel des « fonctions d’entreprise et de soutien », selon Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming.

« Au cours de l’année écoulée, notre objectif a été de minimiser les perturbations tout en accueillant de nouvelles équipes et en leur permettant de faire de leur mieux », a déclaré Spencer dans un courriel adressé au personnel jeudi, qui a été obtenu par Variété« Dans le cadre de l’alignement de notre structure d’équipe post-acquisition et de la gestion de notre entreprise, nous avons pris la décision de supprimer environ 650 postes au sein de Microsoft Gaming, principalement des fonctions d’entreprise et de support, afin d’organiser notre activité pour un succès à long terme. »

Les employés américains recevront des packages de sortie comprenant des indemnités de départ, des soins de santé étendus et des services de reclassement, tandis que les employés internationaux recevront des packages différents en fonction de leur emplacement, selon Spencer.

Bien que Spencer affirme qu’il y aura également « certains impacts sur d’autres équipes alors qu’elles s’adaptent aux priorités changeantes et gèrent le cycle de vie et les performances des jeux », aucun titre de jeu vidéo, appareil ou « expérience » n’est annulé à la suite de ces licenciements, et aucun studio ne sera fermé.

Il s’agit de la plus récente vague de licenciements que Microsoft ait connue depuis la clôture de l’acquisition d’Activision Blizzard en 2023, et des dernières coupes au milieu d’une vague d’éliminations à l’échelle de l’industrie dans plusieurs sociétés de jeux cette année, notamment Sony Interactive, Riot Games, Take-Two Interactive, EA et bien d’autres.

En janvier, la société a annoncé qu’elle allait licencier 1 900 employés, soit environ 8 % de ses effectifs à l’époque, dans les divisions Xbox, Activision Blizzard et ZeniMax.

En mai, Microsoft trois studios fermésArkane Austin, Alpha Dog Studios et Tango Gameworks, dirigé par sa filiale Bethesda Softworks, et a fusionné un quatrième, Roundhouse Games, avec son équipe « The Elder Scrolls Online » sous ZeniMax Online Studios.

Voir ci-dessous le mémo complet de Spencer au personnel de Microsoft Gaming.

Objet : Modifications apportées à Microsoft Gaming

Au cours de l’année écoulée, notre objectif a été de minimiser les perturbations tout en accueillant de nouvelles équipes et en leur permettant de faire de leur mieux. Dans le cadre de l’harmonisation de notre structure d’équipe post-acquisition et de la gestion de notre activité, nous avons pris la décision de supprimer environ 650 postes dans Microsoft Gaming, principalement des fonctions d’entreprise et de soutien, afin d’organiser notre activité pour une réussite à long terme.

Je sais que c’est une nouvelle difficile à entendre. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos collègues qui apprennent qu’ils sont touchés par cette situation. Aux États-Unis, nous les soutenons en leur proposant des indemnités de départ, des soins de santé étendus et des services de reclassement pour les aider dans leur transition. En dehors des États-Unis, les indemnités varient selon le lieu de résidence.

Grâce à ces changements, nos équipes et ressources d’entreprise et de soutien sont alignées sur une croissance future durable et peuvent mieux soutenir nos équipes de studio et nos unités commerciales avec des programmes et des ressources qui peuvent s’adapter à leurs besoins. Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l’entreprise, d’autres équipes subissent des répercussions alors qu’elles s’adaptent aux priorités changeantes et gèrent le cycle de vie et les performances des jeux. Aucun jeu, appareil ou expérience n’est annulé et aucun studio n’est fermé dans le cadre de ces ajustements aujourd’hui.

Tout au long de l’histoire de notre équipe, nous avons connu de grands moments et d’autres plus difficiles. Aujourd’hui est l’un de ces jours difficiles. Je sais que vivre d’autres changements comme celui-ci est difficile, mais même dans les moments les plus difficiles, cette équipe a su se rassembler et faire preuve d’attention et de gentillesse les uns envers les autres tout en travaillant pour continuer à offrir à nos joueurs. Nous apprécions votre soutien pendant que nous traversons ces changements et nous vous remercions pour votre compassion et votre respect les uns envers les autres.

Phil

