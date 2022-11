Microsoft fournira des pièces Surface Pro 9 pour les réparations en 2023

Microsoft commencera à fournir SurfacePro 9 pièces pour réparations en 2023, le la société a déclaré au site de bricolage iFixit jeudi. Microsoft a confirmé la déclaration dans un e-mail à CNET.

Le fabricant de Surface a déclaré qu’il reconnaissait l’importance de la réparabilité de l’appareil et a décidé d’intégrer cette philosophie dans la conception de la Surface Pro 9. Les composants remplaçables comprendront l’écran, la batterie, la carte mère, le module thermique avec ventilateur, le SSD, la porte du SSD, la béquille, Port Surface Connect, haut-parleurs, plate-forme Wi-Fi avec microphones, caméra avant, caméra arrière, boutons d’alimentation et de volume et le capot arrière.

Des guides de réparation seront disponibles en téléchargement d’ici la fin de cette année, selon iFixit. Microsoft travaille également avec un “grand distributeur américain” pour construire un réseau de réparation agréé début 2023. Les pièces détachées pour les réparateurs indépendants et les consommateurs devraient débarquer au premier semestre 2023.

L’évaluation d’iFixit de la Surface Pro 9 l’a qualifiée de Surface la plus réparable à ce jour. Les anciens modèles étaient difficiles à réparer, la Surface Pro 7 obtenant un score de réparation de 1 sur 10. iFixit a donné à la Surface Pro 9 un sept sur 10, une amélioration majeure.

iFixit a déclaré avoir consulté directement l’équipe matérielle de Microsoft, donnant des conseils sur ce qu’il y a de mieux pour fabriquer un appareil réparable. Un gros point de friction a été les batteries collées, ce qui rend le remplacement des batteries incroyablement difficile. Avec la Surface Pro 9, la batterie est vissée en place, ce qui signifie qu’elle peut être remplacée plus facilement.

La Surface Pro 9 suit une tendance technologique stimulée par le mouvement du droit à la réparation. Plus tôt cette année, New York a adopté le Digital Fair Repair Act obliger les entreprises qui vendent des produits technologiques dans l’État à fournir de la documentation, des composants et des logiciels aux consommateurs et aux ateliers de réparation indépendants. Les influenceurs technologiques et les législateurs exigent depuis longtemps que les grandes entreprises technologiques rendent les produits plus réparables pour démanteler leur contrôle des appareils et des réparations.

En 2021, le président Joe Biden a demandé à la Federal Trade Commission de rendre plus difficile pour les entreprises de restreindre la façon dont les gens peuvent réparer leurs appareils. La FTC a envoyé une proposition le mois dernier exigeant les entreprises produisent la documentation de réparation pour certains appareils électroménagers. Un Démontage de l’iPhone 14 plus tôt cette année a montré qu’Apple avait apporté des modifications à la conception du téléphone pour permettre aux ateliers de réparation de réparer plus facilement l’appareil. Non seulement que, Apple propose désormais des kits de réparation à faire soi-même pour certains de ses produits.