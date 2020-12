Le Flight Simulator de Microsoft était destiné à venir sur les consoles Xbox, étant donné qu’il s’agit d’un jeu de Microsoft. Maintenant, la société a annoncé un calendrier pour le lancement, indiquant que le jeu sera lancé pour les consoles Xbox de nouvelle génération à un moment donné à l’été 2021 et qu’il sera disponible sur le Xbox Game Pass dès le premier jour. Cependant, il semble que le jeu Flight Simulator ne viendra pas sur les consoles Xbox de la génération précédente, y compris la Xbox One, la Xbox One S et la Xbox One X, car la bande-annonce indique que le jeu arrive sur la toute nouvelle Xbox, avec les logos Série S et Série X, et ne mentionne pas les consoles de la génération précédente.

Si cela est vrai, cela fera de Microsoft Flight Simulator le premier titre Xbox exclusif de nouvelle génération, de Xbox Game Studios. La société a cependant annoncé que d’autres jeux comme Halo Infinity seraient lancés pour les consoles Xbox de la génération précédente. Microsoft a fait l’annonce le jeudi 11 décembre lors des Game Awards 2020. Le jeu est déjà disponible pour jouer sur Windows PC (il a été lancé le 18 août) et combine des données satellitaires et photographiques du monde réel avec la météo en direct, le trafic aérien et plus pour créer une interprétation réaliste de la planète. Microsoft Flight Simulator permet aux joueurs de voler où ils le souhaitent en utilisant des règles de vol visuelles, ainsi que des techniques de navigation plus sophistiquées.

Maintenant, étant donné la quantité de détails, Flight Simulator est un jeu très exigeant. Même les cartes graphiques à la pointe de la technologie de Nvidia et d’autres ne peuvent pas soutenir le jeu à 30 images par seconde à une résolution 4K. Par conséquent, il est logique de penser que le jeu ne sera peut-être pas compatible avec les consoles Xbox de la génération précédente.