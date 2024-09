Microsoft Flight Simulator 2024 : Liste de tous les avions

Familiarisez-vous avec votre engin dans le ciel.

Microsoft Flight Simulator 2024, développé par Xbox Game Studios et Asobo Studio, est en route, offrant une expérience considérablement améliorée et un client d’installation plus petit que les pilotes pourront utiliser. Naturellement, un nouveau simulateur signifie de nouveaux avions à piloter, ainsi que le retour de certains favoris.

Mais il ne s’agit plus seulement d’avions, puisque Microsoft Flight Simulator 2024 introduit un certain nombre de nouvelles missions telles que la lutte contre les incendies ou la recherche et le sauvetage. Ces différents types de missions peuvent être explorés dans le mode Carrière du jeu et, bien entendu, elles nécessitent des appareils plus spécialisés.

Ci-dessous, vous trouverez la liste complète des avions de Microsoft Flight Simulator 2024, séparés en catégories en fonction des engins inclus par défaut dans les différentes éditions du jeu.

Liste des avions dans Microsoft Flight Simulator 2024: Standard Edition

Le CL-415 est inclus dans l’édition standard. (Crédit image : Xbox Game Studios)

L’édition standard de Microsoft Flight Simulator 2024 comprend 70 avions. Cela comprend un mélange d’avions présents dans le jeu précédent, ainsi que de nouveaux appareils.

Aéro Vodochody L-39

Optique AeroElvira

Tracteur pneumatique AT-802

Airbus A310-300

Airbus A320neo

Airbus A321LR

Airbus A330

Airbus A330-747 Beluga XL

Airbus A400M Atlas

Hélicoptère Airbus H125

Le Skyship 600 d’Airship Industries

Archer Minuit

Aviat Pitts Spécial S1S

Aviat Pitts Spécial S2S

Beechcraft Bonanza G36

Beechcraft King Air 350i

Cloche 407

Le Boeing 737 Max 8

Boeing 747-8I

Le F/A-18E de la compagnie Boeing

Cessna 152

Cessna 172 Skyhawk

Cessna 208 B Grand Caravan EX

Cessna 400 Corvalis TT

Cessna Citation CJ4

CGS Hawk Arrow II

Cirrus Vision SF50

CubCrafters NXCub

CubCrafters XCub

Curtiss JN-4 Jenny

Daher TBM 930

De Havilland Canada CL-415

De Havilland Canada DHC-2 Beaver

Le Twin Otter DHC-6 de De Havilland Canada

DG Aviation DG-1001E

DG Aviation LS8-18

Avion Diamond Aircraft DA40 NG

Avion Diamond DA62

Douglas DC-3

Draco X

Grue aérienne Erickson S-64F

EXTRA 330LT

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II

Conception de vol CTSL

Grumman G-21A Oie

Guimbal Cabri G2

Coeur Aérospatiale ES-30

Montgolfière

Montgolfière FlyDoo

Avion H-4 Hercules de la compagnie Hughes Aircraft

Avion ICON ICON 45

Jetson Un

Avion JMB VL-3

Joby Aviation Joby S4

Gyro Magni M-24 Orion

Compagnie d’avions MXS-R

Mustang P51 d’Amérique du Nord

T-6 Texan d’Amérique du Nord

Pilatus PC-6 B2

Pilatus PC-12 NGX

Powrachute Sky Rascal

Robin Aircraft SAS CAP 10

Avion Robin DR400-100 Cadet

Robinson R66

Ryan NYP « L’esprit de Saint-Louis »

Tige S12G

Volocopter VoloCity

Dépliant Wright de la société Wright Cycle

Zivko Edge 540

Zlin Aviation Savage Cub

Liste des avions dans Microsoft Flight Simulator 2024: Deluxe Edition

Le Cessna 408 SkyCourier est inclus dans l’édition Deluxe. (Crédit image : Xbox Game Studios)

L’édition Deluxe comprend 10 avions supplémentaires, en plus de tous les avions inclus dans l’édition Standard, soit 80 avions au total.

Albatros amphibie aérospatial G111/HU16

Beechcraft Baron G58

Cessna 152 Aerobat

Cessna 172 Skyhawk

Camion Cessna 188 AGT

Cessna 404 Titan

Cessna 408 SkyCourier

Diamant DA40 TDI

Diamant DV20

Dornier Seastar

Liste des avions dans Microsoft Flight Simulator 2024: Premium Deluxe Edition

Le Beechcraft C90 GTX Air se trouve dans l’édition Premium Deluxe. (Crédit image : Xbox Game Studios)

L’édition Premium Deluxe regroupe 15 avions supplémentaires en plus de tous les appareils des éditions Standard et Deluxe, pour un total de 95.

Hélicoptère Airbus H225

Beechcraft C90 GTX Air

Le superpétrolier 747-400 Global de la société Boeing

Le 747-400 LCE Dreamlifter de la compagnie Boeing

Le 787-10 Dreamliner de la compagnie Boeing

Le C-17 Globemaster III de la société Boeing

CH47D Chinook de la société Boeing

Longitude du Cessna Citation

Avion Cirrus SR22

Pilatus PC-24

Pipistrel Taureau M

Virus Pipistrel SW 121

Saab 340 B

Zlin Aviation Savage Norden

Amortisseur d’aviation Zlin Ultra

Liste des avions dans Microsoft Flight Simulator 2024: Aviator Edition

Enfin, l’édition Aviator regroupe les 30 avions publiés sur le marketplace de Microsoft Flight Simulator 2020, ainsi que tous les avions des autres éditions. Cela représente un total de 125 avions.

Aéro Ae-45/Ae-145

Antonov An-2

Antonov An-225

ATR 42-600/72-600

Beechcraft Bonanza V35

Beechcraft Modèle 17 Staggerwing

Beechcraft Modèle 18 Twin Beech

Hélicoptère Bell 47J Ranger

Boeing 307 Stratoliner

Boeing 707-320C

Cessna 195 Businessliner

Cessna 207T

Commando Curtiss C-46

De Havilland Canada DHC-4 Caribou

Dornier Do J Wal

Dornier Do 31

Dornier Do X

Douglas Aircraft Company et le train aérien Waco C-47D et CG-4A

Focke-Wulff FW 200 Condor

Fokker F.VII

Trimoteur Ford 4AT

Granville Gee Bee R2/Z

Junkers F13

Junkers JU 52

Latécoère 631

Mitsubishi MU-2

Saab 17 B

Savoia-Marchetti S.55

Court SC.7 Skyvan

Scout/Guêpe de Westland

Naturellement, cela n’inclut pas la myriade de modules complémentaires tiers qui seront disponibles au lancement et au-delà, élargissant considérablement les avions jouables dans Microsoft Flight Simulator 2024. Microsoft a noté que presque tous les modules complémentaires compatibles avec Microsoft Flight Simulator 2020 seront également compatibles avec sa suite.

Certains (mais pas tous) de ces modules complémentaires seront ensuite utilisables dans le mode Carrière, ce qui signifie que les joueurs auront de plus en plus de variété à découvrir après le lancement.

Dans mon aperçu de Microsoft Flight Simulator 2024, lorsque j’ai eu la chance de jouer pendant quelques heures à une version préliminaire, ainsi que de parler à l’équipe mondiale qui a conçu l’expérience, j’ai écrit : « Même maintenant, je suis assez novice en matière de simulateurs de vol, mais tout ce que j’ai joué était amusant et stimulant, et la collaboration mondiale requise pour créer cette expérience est vraiment impressionnante. Je vais certainement réessayer ces vols lorsque le jeu sera lancé plus tard cette année. »

Microsoft Flight Simulator 2024 sera lancé sur Xbox Series X|S et PC Windows le 19 novembre 2024. Comme d’autres jeux propriétaires Xbox, il est inclus au lancement dans Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass.