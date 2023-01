Microsoft ferme sa plate-forme de réalité virtuelle AltspaceVR

AltspaceVR, une plateforme de mondes virtuels sociaux acquis par Microsoft en 2017fermera le 10 mars. Dans un article de blog vendredi, le L’équipe d’AltspaceVR a déclaré ils se concentrent sur “des expériences immersives alimentées par Microsoft Mesh”, le géant de la technologie plateforme AR/VR basée sur le cloud.

“Alors que nous nous tournons vers l’avenir, nous voyons l’opportunité pour la réalité virtuelle de s’étendre au-delà du consommateur vers les entreprises et avons maintenant un objectif encore plus grand : une version plus ouverte, accessible et sécurisée des expériences immersives dans le métaverse”, lit le blog. “Avec Mesh, nous aspirons à construire une plate-forme qui offre la plus large opportunité à toutes les personnes impliquées, y compris les créateurs, les partenaires et les clients.”

La nouvelle vient après que Microsoft a déclaré mercredi qu’il était suppression de 10 000 emplois dans son effectif mondial alors qu’il cherche à se recentrer sur des domaines en croissance, comme l’intelligence artificielle.

AltspaceVR a encouragé les créateurs et les développeurs de sa plateforme à organiser des événements finaux dans les semaines à venir. Ils ont également donné des instructions aux gens pour télécharger leurs données et contenus AltspaceVR.

Microsoft n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire supplémentaire.

