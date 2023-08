Microsoft fait une offre Je vous salue Marie pour finaliser l’acquisition d’Activision

L’acquisition par le géant de la technologie Microsoft de la société de jeux vidéo Activision Blizzard continue d’être un casse-tête. Après avoir fait face à quelques allers-retours préoccupations antitrust avec la Federal Trade CommissionMicrosoft vend désormais les droits des services de jeux en nuage d’Activision à l’éditeur de jeux vidéo Ubisoft dans le but d’apaiser les régulateurs britanniques.

Microsoft a annoncé que la société allait « restructurer » l’accord de manière article de blog écrit par le vice-président Brad Smith et publié hier. Ce remaniement est une réponse à l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA), qui avait précédemment fait part de ses inquiétudes quant à la manière dont l’accord de 68,7 milliards de dollars de Microsoft pourrait créer un monopole imparable dans le secteur des jeux. En tant que tel, Microsoft a publié de nouvelles conditions de son accord qui transfère les droits de tous les jeux en streaming cloud sur PC et console sortis au cours des 15 prochaines années à Ubisoft. Smith affirme que Microsoft a soumis les nouveaux termes de l’accord à la CMA, qui a ouvert une enquête qui pourrait durer jusqu’au 18 octobre, voire plus.

« Pour répondre aux inquiétudes concernant l’impact du projet d’acquisition sur le streaming de jeux dans le cloud soulevées par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés, nous restructurons la transaction pour acquérir un ensemble plus restreint de droits », a déclaré Smith dans le message. « Dans le cadre de la transaction restructurée, Microsoft ne sera pas en mesure de publier les jeux Activision Blizzard exclusivement sur son propre service de streaming cloud – Xbox Cloud Gaming – ni de contrôler exclusivement les conditions de licence des jeux Activision Blizzard pour les services concurrents. »

CMA avait initialement bloqué l’acquisition en avril après avoir examiné les termes de l’accord pendant près d’un an. L’agence a exprimé ses inquiétudes quant à la manière dont l’accord pourrait évaporer la concurrence dans le secteur des jeux en nuage. Le président de l’AMC, Martin Coleman, a déclaré dans un libérer à l’époque où « [c]les jeux bruyants ont besoin d’un marché libre et compétitif pour stimuler l’innovation et le choix.

L’acquisition d’Activision par Microsoft ne s’est certainement pas déroulée sans accroc, au grand dam du monolithe technologique. En décembre 2022, la FTC a voté en faveur de la poursuite de Microsoft pour cet accord.invoquant des préoccupations antitrust, avant déposer une injonction concernant la vente en juin 2023. Les audiences ont commencé plus tard ce mois-là, avec un groupe de surveillance exige la récusation du juge présidant l’affaire après qu’il a été révélé que son fils travaillait pour Microsoft. Mais finalement, la FTC s’est retrouvée avec la queue entre les jambes et le juge a statué que Microsoft pouvait poursuivre la vente.