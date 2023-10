Microsoft fait pression sur le DoJ pour qu’il punisse son rival technologique Google

Le géant de la technologie Microsoft Corp. souhaite que le ministère américain de la Justice (DoJ) pénalise Google, société d’Alphabet, pour avoir étouffé la concurrence sur le marché de la recherche sur Internet. S’exprimant lundi 2 octobre lors du procès antitrust de Google à Washington, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a déclaré l’hypothèse selon laquelle les utilisateurs ont le choix de modifier les paramètres par défaut des moteurs de recherche est « fausse ».

Le DoJ et les procureurs généraux de 38 États américains ont accusé Google de se livrer à des pratiques commerciales monopolistiques pour conserver son énorme trafic de recherche. Ils prétendent que l’entreprise paie au moins 10 milliards de dollars chaque année aux fabricants de smartphones, aux fabricants de navigateurs Web concurrents et aux opérateurs de réseaux mobiles pour faire son moteur de recherche l’option par défaut. Alphabet a nié tout acte répréhensible, mais Nadella a déclaré que Google Domination du marché mondial à 91,6 % il est « difficile de faire des percées ».

Pour sa défense, Google affirme qu’il est désormais plus facile pour les utilisateurs de modifier les paramètres par défaut des moteurs de recherche sur les smartphones et les PC. En avril, l’avocat de Google, John Schmidtlein a déclaré au DoJ que « offrir un produit de qualité supérieure et gagner des affaires sur la base de ses mérites n’est jamais illégal ».

Mais Nadella réfute ces arguments, soulignant que les tentatives de Microsoft de faire de son moteur de recherche Bing le moteur de recherche par défaut sur tous les appareils Apple avoir été frustré. Bing ne contrôle que 3 % du trafic mondial des moteurs de recherche.

Microsoft est déçu qu’un accord prévu avec Apple ait échoué plus tôt cette année, bien qu’il ait proposé de meilleures conditions que Google et qu’il ait reconnu qu’il perdrait des milliards de dollars pour faire de Bing la valeur par défaut. En février dernier, Apple a signé un nouveau Accord de 15 milliards de dollars avec Google, cela pourrait atteindre 19 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. En 2020, un accord pour vendre Bing à Apple n’a pas non plus pu se concrétiser.

Fin de la trêve, reprise de la guerre

Depuis 2021, Google et Microsoft sont engagés dans une bataille de marché après avoir mis fin à leur quinquennat. pacte de non-agression, qui les a vu accepter de ne pas diriger leur puissance de lobbying influente contre les entreprises des uns et des autres. Depuis lors, les préoccupations de Microsoft tournent autour de la défense de l’équité dans l’accès aux moteurs de recherche, tandis que Google considère ces efforts comme le reflet de la perception qu’a Microsoft de Google comme une menace pour ses produits. En mars, Google accuse Microsoft des pratiques anti-cloud computing, lui reprochant d’avoir conclu des accords avec plusieurs fournisseurs de services cloud européens, contrairement aux conditions de sa licence.

L’intense rivalité entre les deux géants a suscité un examen minutieux de la part des agences antitrust. Cette attention devrait prendre une nouvelle forme lorsque le juge Amit Mehta du tribunal de district américain du district de Columbia se prononcera enfin sur l’affaire en cours l’année prochaine.

Même si Microsoft serait heureux de voir Google pénalisé lors du procès, son Un investissement de 10 milliards de dollars dans ChatGPT d’OpenAI et le intégration de ce chatbot avec Bing ne fera pas grand-chose pour déloger Google de sa place d’option de recherche préférée au monde.