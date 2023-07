Microsoft et Sony signent un accord pour garder Call of Duty d’Activision sur PlayStation

Les passionnés de jeux et le personnel de l’industrie se promènent entre les expositions Microsoft Xbox et Sony PlayStation lors du salon E3 le 16 juin 2015 à Los Angeles, en Californie.

Sony a signé un accord contraignant avec Microsoft de conserver Call of Duty sur ses consoles de jeu PlayStation après la fermeture du Activision Acquisition de Blizzard, a déclaré Microsoft dimanche.

« Nous sommes ravis d’annoncer que Microsoft et PlayStation ont signé un accord contraignant pour conserver Call of Duty sur PlayStation après l’acquisition d’Activision Blizzard », a déclaré le PDG de Microsoft Gaming, Phil Spencer. a dit sur Twitter dimanche.

Activision est le créateur de la gamme Call of Duty la plus vendue. Les régulateurs du monde entier avaient exprimé de vives inquiétudes quant au pouvoir de Microsoft sur le marché des jeux si une acquisition d’Activision était approuvée.

Microsoft est le fabricant de la Xbox, qui est en concurrence directe avec la PlayStation de Sony, ce qui fait craindre que Microsoft ne soit en mesure de créer des jeux « exclusifs » pour ses propres consoles et d’écarter Sony de la concurrence.

L’accord fait quelque chose pour atténuer ces préoccupations, bien que Microsoft et Sony ne divulguent pas la durée de l’accord. Un porte-parole de Microsoft a noté que l’accord était en place pour le long terme. L’entreprise a signé offres similaires dans le passé.

Des préoccupations anticoncurrentielles ont été partagées par le PDG de la division de divertissement interactif de Sony, Jim Ryan, pas plus tard que le mois dernier. Ryan, dont le portefeuille comprend PlayStation, a déclaré qu’il pensait que l’acquisition proposée d’Activision Blizzard n’était pas bonne pour la concurrence dans un témoignage enregistré en juin.

Brad Smith, vice-président de Microsoft a dit sur Twitter dimanche que même après la conclusion d’un accord potentiel, Microsoft « restera concentré sur la garantie que Call of Duty reste disponible sur plus de plates-formes et pour plus de consommateurs que jamais auparavant ».

L’acquisition n’est pas certaine de se conclure, bien que les perspectives de Microsoft et d’Activision soient nettement meilleures après qu’un juge d’appel fédéral a empêché la Federal Trade Commission de bloquer temporairement l’accord. La FTC avait intenté une action en justice pour mettre fin à l’accord devant le tribunal fédéral de San Francisco en juillet, mais n’avait pas réussi à convaincre un juge que l’accord poserait un risque anticoncurrentiel suffisant.

Les régulateurs de l’UE ont signé l’accord en mai. L’Autorité britannique de la concurrence et des marchés, qui a forcé des cessions et bloqué des accords technologiques antérieurs, a déclaré mercredi qu’elle était prête à négocier avec Microsoft sur les termes de l’accord.

Les deux sociétés visent à conclure leur transaction d’ici le mardi 18 juillet.